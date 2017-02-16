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ЛЕ. Ростов громит Спарту, Лион разобрался с АЗ

Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

  • 16.02.2017 22:06
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«Гент» – «Тоттенхэм» - 1:0
Гол:  1:0 – 59 Пербе.

«Гент» – Калинич, Фоке, Митрович, Асаре (Гершон, 80), Жиго, Эсити, Сайеф, Миличевич, Деягере, Саймон (Калу, 74), Пербе (Кулибали, 75).
«Тоттенхэм» – Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Уокер, Дембеле (Сон Хын Мин, 68), Ваньяма, Дайер, Алли, Сиссоко (Нкуду, 71), Уинкс (Эриксен, 80), Кейн.

Предупреждения: Уокер (54), Алли (74).

«АЗ Алкмар» – «Лион» - 1:4
Голы:  0:1 – 26 Тузар,  0:2 – 45 Ляказетт,  0:3 – 57 Ляказетт,  1:3 – 68, пенальти Джаанбахш,  1:4 – 90 Ферри.

«АЗ Алкмар» – Крул, ван Эйден, Хапс, Люккассен, Вюйтенс, Бель Хассани, Сентьес (ван Оверем, 74), Джаанбахш, Ринстра, Танкович (Гарсия, 65), Вегорст (Фрайдей, 71).
«Лион» – Антони Лопеш, Диакаби, Маммана, Жалле, Рыбус, Дардер (Ауар, 84), Гоналон, Толиссо, Тузар (Ферри, 67), Фекир, Ляказетт (Корне, 66).

Предупреждение: Джаанбахш (66).

«Астра» – «Генк» - 2:2
Голы:  0:1 – 25 Кастань,  1:1 – 43 Будеску,  1:2 – 83 Троссард,  2:2 – 90 Сето.

«Астра» – Лунг, Сэпунару, Фабрисио, Жуниор, Жералду Алвеш, Филипе Тейшейра, Стан, Ионицэ (Буш, 64; Никоарэ, 80), Сето, Будеску, Никулае (Флоря, 64).
«Генк» – Райан, Брабец, Уронен, Кастань, Колли, Кумордзи (Берге, 64), Хейнен, Посуэло (Боэтиюс, 75), Троссард (Буффель, 88), Саматта, Схрейверс.

«Олимпиакос» – «Османлыспор» - 0:0

«Олимпиакос» – Леали, Ботиа, Рецос, Сиссоко, Бруно Вианна, Андруцос, Андре Мартинш (Ансарифард, 87), Себа, Фортунис (Мантатис, 71), Фигейраш, Кардосо (Ромао, 76).
«Османлыспор» – Карчемарскас, Чюрюксу, Пинту, Вршаевич, Прохазка, Ндиайе, Чагыран, Регаттен, Луис Карлос (Махер, 87), Деларж (Русеску, 81), Бифума (Гювен, 90).

Предупреждения: Фигейраш (6), Рецос (11), Луис Карлос (13), Ндиайе (27), Фортунис (45), Пинту (61), Чюрюксу (63), Ботиа (64).
Удаление: Бруно Вианна (74).

«Боруссия» М – «Фиорентина» - 0:1
Гол:  0:1 – 44 Бернардески.

«Боруссия» М – Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке (Дрмич, 65), Вестергор, Дауд, Крамер, Джонсон (Корб, 77), Херрманн (Хан, 77), Азар, Штиндль.
«Фиорентина» – Тэтэрушану, Оливера, Астори, Родригес, Валеро, Весино, Тельо (Томович, 86), Бадель, Бернардески (Кристофоро, 64), Санчес, Калинич (Эль-Бабакар, 77).

Предупреждения: Бернардески (59), Бадель (64), Крамер (90).

«Лудогорец» – «Копенгаген» - 1:2
Голы:  0:1 – 2, автогол Абель,  0:2 – 53 Туту,  1:2 – 81 Кешерю.

«Лудогорец» – Стоянов, Паломино, Моци, Минев, Натанаэл, Вура (Кешерю, 62), Дяков, Жонатан Кафу, Кристалдо (Жоао Пауло, 80), Марселиньо, Абель.
«Копенгаген» – Ольсен, Йоргенсен, Аугустинссон, Анкерсен, Юханссон, Квист, Матич, Туту (Хегли, 90), Сантандер (Павлович, 71), Корнелиус, Фальк (Грегуш, 72).

Предупреждения: Туту (37), Марселиньо (64), Грегуш (88), Квист (90), Дяков (90).
Удаление: Грегуш (90).

«Ростов» – «Спарта» Прага - 4:0
Голы:  1:0 – 15 Мевля,  2:0 – 37 Полоз,  3:0 – 40 Нобоа,  4:0 – 68 Азмун.

«Ростов» – Медведев, Навас, Гранат, Кудряшов, Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин (Препелицэ, 83), Нобоа, Полоз (Девич, 75), Бухаров (Азмун, 67).
«Спарта» Прага – Коубек, Мазух, Нхамойнесу, Караваев, Кадлец, Ваха (Голек, 80), Дочкал (Лафата, 87), Сачек, Конате, Альбьяч (Гыбш, 76), Юлиш.

Предупреждения: Конате (20), Дочкал (35).

Удаление: Конате (32).

Источник — Sport.ua

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