Карпаты вернулись во Львов

Сьогодні львівські «Карпати» повернулися з турецьких зборів. Другий етап підготовки до сезону в Антальї тривав з 2-го лютого. Саме тоді коли команда вирушила до Туреччини. За цей час «зелено-білі» провели майже десяток спарингів і провели заключний підготовчий цикл.
До свого першого офіційного поєдинку у році «леви» готуватимуться у Львові. Як і минулого року, стартову гру «Карпати» проведуть в Одесі. Матч з «Чорноморцем» відбудеться 26-го лютого і розпочнеться о 14:00.
Источник — ФК Карпаты
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