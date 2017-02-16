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Карпаты вернулись во Львов

Львовяне получили по четыре дня выходных

  • 16.02.2017 21:50
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Сьогодні львівські «Карпати» повернулися з турецьких зборів. Другий етап підготовки до сезону в Антальї тривав з 2-го лютого. Саме тоді коли команда вирушила до Туреччини. За цей час «зелено-білі» провели майже десяток спарингів і провели заключний підготовчий цикл.

До свого першого офіційного поєдинку у році «леви» готуватимуться у Львові. Як і минулого року, стартову гру «Карпати» проведуть в Одесі. Матч з «Чорноморцем» відбудеться 26-го лютого і розпочнеться о 14:00.

Источник — ФК Карпаты

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