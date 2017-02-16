Карпаты вернулись во Львов

Сьогодні львівські «Карпати» повернулися з турецьких зборів. Другий етап підготовки до сезону в Антальї тривав з 2-го лютого. Саме тоді коли команда вирушила до Туреччини. За цей час «зелено-білі» провели майже десяток спарингів і провели заключний підготовчий цикл.



До свого першого офіційного поєдинку у році «леви» готуватимуться у Львові. Як і минулого року, стартову гру «Карпати» проведуть в Одесі. Матч з «Чорноморцем» відбудеться 26-го лютого і розпочнеться о 14:00.