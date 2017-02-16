Сталь в Турции: Тренировочная программа завершена

Сегодня, 16-го февраля, «Сталь» завершила тренировочную часть программы в рамках зимнего сбора в Турции. Команда после дневного теоретического занятия потренировалась на футбольном поле «Papillon Sports Centre».



Финальным аккордом сбора на средиземноморском побережии станут два завтрашних спарринга: с «Черкасским Днепром» (начало в 10:00 по киевскому времени) и с «Нефтчи» из узбекской Ферганы (стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву).



Текстовую онлайн-трансляцию двух пятничных поединков можно будет наблюдать эксклюзивно на официальном сайте ПФК «Сталь». Не пропустите!