Сталь в Турции: Тренировочная программа завершена

Сегодня, 16-го февраля, «Сталь» завершила тренировочную часть программы в рамках зимнего сбора в Турции. Команда после дневного теоретического занятия потренировалась на футбольном поле «Papillon Sports Centre».
Финальным аккордом сбора на средиземноморском побережии станут два завтрашних спарринга: с «Черкасским Днепром» (начало в 10:00 по киевскому времени) и с «Нефтчи» из узбекской Ферганы (стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву).
Текстовую онлайн-трансляцию двух пятничных поединков можно будет наблюдать эксклюзивно на официальном сайте ПФК «Сталь». Не пропустите!
Источник — ФК Сталь Каменское
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