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Терек арендовал защитника Ромы

Словак арендован до конца сезона

  • 16.02.2017 21:17
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Как сообщает твиттер грозненского Терека, к команде на правах аренды присоединился центральный защитник Ромы Норберт Дьомбер. 24-летний словак арендован до конца текущего сезона без права выкупа.

Напомним, что первую половину сезона футболист провёл в аренде в футбольном клубе Пескара, и за «дельфинов» отыграл 10 матчей.

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