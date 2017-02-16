Терек арендовал защитника Ромы

Как сообщает твиттер грозненского Терека, к команде на правах аренды присоединился центральный защитник Ромы Норберт Дьомбер. 24-летний словак арендован до конца текущего сезона без права выкупа.
Напомним, что первую половину сезона футболист провёл в аренде в футбольном клубе Пескара, и за «дельфинов» отыграл 10 матчей.
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