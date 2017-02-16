Днепр: восстановить головы и силы

Сегодня завершается декада, которую футболисты «Днепра» провели на втором сборе в Турции. За это время наша команда работала в режиме интенсивных двухразовых тренировок и проводила на фоне усталости контрольные матчи. Теперь же днепряне выходят на финишную прямую подготовки к весенней части сезона, и перед ней тренеры предоставили своим подопечным небольшой отдых — вторую половину четверга.



«Нужно восстановить головы и силы», — обратился к игрокам перед утренней тренировкой наставник команды Дмитрий Михайленко. Во время занятия его подопечные были разделены на две группы. Игравшие значительное время в контрольном матче с тбилисским «Локомотивом» провели разминку и сделали объем беговой работы. А остальные выполнили целый ряд игровых упражнений.



Несколько серий заданий были направлены на тренировку игровой выносливости и проводились в виде состязания между «оранжевыми» и «синими». На ограниченном участке поля они сначала поочередно проводили дуэли один на один, а затем — полными командами четыре на четыре (с определнными тактическими заданиями игрокам разных амплуа). В сериях один на один лидерство сразу захватили «оранжевые», но дубль Олега Кожушко позволил «синим» сравнять счет. Тем не менее, в последнем круге точные удары Дениса Костышина и Игоря Когута вновь вывели вперед «оранжевых», а Дмитрий Нагиев лишь сократил разрыв до минимума. «Оранжевые» были более результативны и в формате «четыре на четыре».



После тренировки игрокам было предоставлено свободное время, которое они посвятят восстановительным процедурам и отдыху. Завтра же нашей команде предстоит теоретическое занятие и две тренировки.