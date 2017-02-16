Черноморец обыграл юрмальский Спартак

В заключительном матче турецких сборов «Черноморец» уверенно и без особых проблем переиграл чемпиона Латвии.
«Черноморец» — «Спартак» (Юрмала, Латвия) — 2:1 (1:0)
Голы: Азацкий (14), Ковалец (50) — Казачек (90+1 — пенальти).
«Черноморец»: Каневцев, Азацкий (футболист на просмотре, 68), Мартыненко, Люлька (капитан), Каплиенко, Смирнов (Мусолитин, 68), Андриевский (футболист на просмотре, 68), Кабаев, Коркишко (Данченко, 68), Ковалец (Барилко, 68), Элиас (Хобленко, 68).
«Спартак»: Неругалс, Балинс, Симунович, Стуглис, Беренфелдс, Пушняков, Дзеринс, Мордатенко, Казачек (капитан), Коржанс, Козлов. На замену выходили — Русин, Габелок, Арутюнян.
Предупрежден: Каплиенко (90).
Источник — ФК Черноморец
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