Кварцяного обвиняют в краже денег из Волынской федерации футбола

Наприкінці 2016 року у Волинському осередку футбольної федерації виникло кілька гучних скандалів, пов'язаних з організацією позачергової Конференції. Зокрема, представники виконкому організації жалілися на те, що зібрання керівного органу неодноразово проводилось без їх відома. Також, за підсумками Конференції і без детальних пояснень з числа колективних членів організації було виключено одразу кілька поважних структур, наприклад Асоціацію дитячо-юнацького футболу. А через деякий час з'явилась інформація про те, що районні організації Федерації футболу Волині не отримають кошти, які їм перераховує ФФУ. Прояснити ситуацію ми попросили в представника Виконкому ФФУ Олександра Жуматія.



- Те, що зараз відбувається у футбольній федерації Волинської області – це непорозуміння чи наслідок свідомих зловживань службовими повноваженнями?

- Судячи з усього, мова йде про другий варіант, і на це вказує ціла низка фактів. По-перше, це скликання з численними грубими порушеннями позачергової Конференції ФФВ, яка відбулася 1-го грудня 2016 року. По-друге, це незрозумілі рішення, які були прийняті на цьому нелегітимному зібранні. І, по-третє, це підозра в тому, що керівництво організації в особі голови Віталія Кварцяного вдалося до нецільового використання коштів федерації.



- Давайте зупинимось на кожному пункті окремо. Що було не так з організацією згаданої вами конференції восени минулого року?

- Мова йде про позачергову Конференцію Федерації футболу Волині. Зокрема, порушенням в її організації стало те, що за підсумками засідання виконкому ФФВ, яке відбулося 23 вересня 2016 року, його ініціатори, а це Віталій Кварцяний і його помічники, не запросили до участі в заході, зокрема, члена виконкому ФФВ та голову ГО «Федерація футболу Луцького району» Сергія Скиданюка. Між іншим, заступником Скиданюка працює батько відомого футболіста та ще одного члена Виконкому ФФУ Олександр Тимощук. Крім того, Скиданюк є керівником Асоціації дитячо-юнацького футболу Волині, яка, в свою чергу, є колективним членом ФФВ, права якої також було порушено.



Ще одним порушенням стало те, що запрошення до учасі в цій Конференції було розіслано іншим колективним членам ФФВ із запізненням на 4 тижні, що є грубим нехтуванням статутних вимог ФФВ. Таким чином, у представників відповідних орагіназацій було лише 5 днів на те, щоб вибрати делегатів для участі в цьому зібранні. А частина колективних членів федерації, як, наприклад, «Асоціація пляжного футболу Волині», яку я очолюю, а також «Асоціація масового футболу Волині», «Асоціація жіночого футболу Волині» та ще ряд колективних членів взагалі не отримали запрошення на цю «конференцію». І цих порушень достатньо, щоб визнати скликання позачергової конференції нелегітимним.



Але і це ще не все. Команда Кварцяного пішла ще далі і вирішила перестрахуватися, змінюючи в останній момент то дату проведення Конференції – з 1-го грудня на 29 листопада, а пізніше з 29 листопада на 1-е грудня; то час проведення Конференції з 11-00 на 14-00. Мета даних дій очевидна - щоб уникнути навіть теоретичної появи на заході «випадкових» людей.



- Ви зверталися з відповідними скаргами до керівництва Федерації футболу України?

- Звичайно. Таке звернення було оперативно надіслано до Києва ще напередодні проведення так званої «Конференції». Ми попросили ФФУ втрутитись. Також ми попросили надати нам правову допомогу та визнати рішення керівних органів ФФВ щодо призначення та проведення позачергової конференції на 1 грудня, а пізніше на 29 листопада, нелегітимним.



- Якою була відповідь ФФУ?

- Розглянувши наше звернення ФФУ повідомила, що рішення виконкому ФФВ від 23 вересня 2016 року про проведення позачергової конференції ФФВ було прийняте з процесуальними порушеннями. ФФУ врахувало, що, по-перше, запрошення до участі в зібранні не отримали керівник Федерації футболу Луцького району Сергій Скиданюк та деякі колективні члени ФФВ – «Асоціація дитячо-юнацького футболу Волині», «Асоціація масового футболу Волині» та декілька інших. По-друге, колективні члени отримали повідомлення про проведення Конференції зі значним запізненням.



По-третє, в ФФУ звернули увагу на те, що змінювати дату проведення такої Конференції може лише Виконком регіональної організації, враховуючи відповідні строки згідно вимог Статуту ФФВ, але повідомлення про те, що засідання Виконкому з цього приводу відбулося, не було, що також ставить під сумнів легітимність такого рішення.



Враховуючи всі ці обставини ФФУ закликала Волинську федерацію утриматись від проведення позачергової конференції чи то 29 листопада, чи то 1-го грудня 2016 року. В іншому випадку ФФУ пообіцяла підняти питання про легітимність такого зібрання в органах футбольного правосуддя Федерації. Крім того, ФФУ закликала керівництво ФФВ зібрати засідання Виконкому організації і прийняти рішення про проведення позачергової Конференції організації у відповідності до вимог, встановлених Статутом Волинської федерації футболу.



- Як відреагували на це волинські футбольні функціонери на чолі з Віталієм Кварцяним?

- Ми зіткнулися з повним ігноруванням всіх рекомендацій і вимог ФФУ. На початку цього нелигітимного зібрання я спробував поінформувати футбольну громаду Волині про рішення керівних огрганів ФФУ та про можливі наслідки ФФВ, на що отримав від Голови ФФВ Кварцяного В.В. жорстку відповідь: він заявив, ніби хтось йому надав право проводити Конференцію, і цей хтось має найвищі повноваження в життєдіяльності федерації, а не «якісь там керівні органи ФФУ». Крім того, в ході цієї нелегітимної «Конференції» командою Кварцяного, без будь-яких чітких пояснень, ігноруючи нормативні документи ФФВ, ФФУ було прийнято рішення про виключення з організації аж шістьох колективних членів. Тобто, керівництво ФФВ банально позбулося тих, хто не поділяє їх методи управління організацією.



- Навіщо це керівництву Федерації футболу Волині?

- Логічно пояснити такі рішення дуже складно. Хоча, якщо врахувати інші «подвиги» команди Кварцяного, то все стає зрозуміло. Я маю на увазі ще й використання керівництвом ФФВ цільової фінансової допомоги районним та міським федераціям футболу Волинської області з боку ФФУ. Як відомо, щомісячно волинський осередок ФФУ отримує 50 тис. грн, 50% з яких зобов'язана перераховувати районним та міським організаціям. Відповідна норма прописана в рішенні Виконкому ФФУ №7 від 17 квітня 2015 року та рішенні президії ФФУ №3 від 29 січня 2016 року. Так от, Федерація футболу Луцького району протягом 2016 року не отримала від обласної федерації ні копійки. Приїзд представників ФФУ у квітні 2016 року щодо вирішення питання фінансування районних та міських осередків Волині також не змінив думку Кварцяного щодо розподілу коштів. Більше того, в ході нелегітимної конференції, про яку йшла мова вище, Віталій Кварцяний заявив, що поки він є Головою ФФВ, Луцький район ніколи не отримає фінансової допомоги. Тому, ми щиро сподіваємось, що керівництво Федерації футболу України вплине на перебіг подій щодо «керування» Кварцяним В.В. громадською футбольною організацією області.