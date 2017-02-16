Краснодар минимально одолел Фенербахче

«Краснодар» – «Фенербахче» - 1:0
Гол: Классон, 4.
«Краснодар»: Крицюк, Налдо, Рамирес, Мартынович, Калешин, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 70), Классон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65).
«Фенербахче»: Демирел, Озбайраклы, Калдырым, Кьер, Потук, Нойштедтер, Ленс, Соуза, Топал, Эменике (Фернандао, 72), Соу (Туфан, 72).
Предупреждения: Подберезкин (42), Каборе (48), Калдырым (50), Нойштедтер (59), Калешин (63).
Источник — Sport.ua
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