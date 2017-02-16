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Краснодар минимально одолел Фенербахче

Победу «горожанам» принес гол Классона на четвертой минуте

  • 16.02.2017 19:58
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«Краснодар» – «Фенербахче» - 1:0
Гол: Классон, 4.

«Краснодар»: Крицюк, Налдо, Рамирес, Мартынович, Калешин, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 70), Классон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65).
«Фенербахче»: Демирел, Озбайраклы, Калдырым, Кьер, Потук, Нойштедтер, Ленс, Соуза, Топал, Эменике (Фернандао, 72), Соу (Туфан, 72).

Предупреждения: Подберезкин (42), Каборе (48), Калдырым (50), Нойштедтер (59), Калешин (63).

Источник — Sport.ua

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