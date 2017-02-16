Андрей ШЕВЧЕНКО: «Желаем удачи Шахтеру в Лиге Европы»

Головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко, який минулого тижня відвідав тренувальні збори київського «Динамо» та донецького «Шахтаря», поділився своїми враженнями від побаченого.



- Андрію Миколайовичу, які у Вас залишилися враження від зимових тренувальних зборів лідерів українського футболу – «Шахтаря» та «Динамо»?

- Це була дуже корисна інформація. Два з половиною місяці перерви у футболі – великий термін. Cподіваємося, що наступного року нам вдасться запланувати і узгодити з усіма клубами проведення зимових зборів національної команди. Цього року ми лише відвідали збори провідних клубів. Є багато інформації, дуже приємно, що і «Шахтар», і «Динамо» пішли нам на зустріч: у нас чудовий діалог і повне взаєморозуміння з головними тренерами цих команд.



- Відомо, що ці клуби готуються за різними програмами. Зокрема, «Шахтар» розпочинає сезон раніше – матчами в Лізі Європи…

- У цих команд взагалі різні тренувальні підходи, проте, звичайно, терміни відновлення сезону дуже важливі. Я бачу, що Паулу Фонсека вже розпочав цілеспрямовану підготовку до протистояння із «Сельтою» у Лізі Європи. Ми бажаємо удачі нашій команді в цих матчах. Зрозуміло, що гравцям завжди важко входити в новий сезон з настільки відповідальних ігор. В той час як у іспанців чемпіонат не переривався, і вони грають щотижня. А в «Динамо» зараз багато української молоді, на яку Сергій Ребров робить ставку. Нас, як тренерів збірної, це не може не тішити.



- Чи знайшли Ви потенційних новачків для збірної у складах молодіжної або юнацьких команд?

- Мені постійно ставлять це запитання, проте наразі рано про щось казати. Це період контрольних матчів, а потім розпочнуться офіційні поєдинки. До гри з Хорватією ще більше місяця, і виокремлювати гравців по позиціях можна буде напередодні нашого збору. Дорога до збірної відкрита всім українцям. Те, скільки у нас було новачків восени, є беззаперечним тому підтвердженням.