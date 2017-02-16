Гелиос проиграл на сборах узбекскому Металлургу

ТМ. «Гелиос» - «Металлург» Бекабад, Узбекистан - 0:1
Поражением завершился первый контрольный матч «солнечных» на предсезонном сборе в Турции.
Исход матча решился на 10-й минуте поединка. Впрочем, мяч в ворота «Гелиоса» игроки «Металлурга» отправили не без помощь досадного для харьковчан рикошета.
Свой следующий спарринг на средиземноморском побережье подопечные Сергея Сизихина проведут 19 февраля.
Источник — ФК Гелиос
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