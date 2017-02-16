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Гелиос проиграл на сборах узбекскому Металлургу

Харьковчане провели первый спарринг в Турции

  • 16.02.2017 19:47
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Гелиос проиграл на сборах узбекскому Металлургу

ТМ. «Гелиос» - «Металлург» Бекабад, Узбекистан - 0:1

Поражением завершился первый контрольный матч «солнечных» на предсезонном сборе в Турции.

Исход матча решился на 10-й минуте поединка. Впрочем, мяч в ворота «Гелиоса» игроки «Металлурга» отправили не без помощь досадного для харьковчан рикошета.

Свой следующий спарринг на средиземноморском побережье подопечные Сергея Сизихина проведут 19 февраля.

Источник — ФК Гелиос

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