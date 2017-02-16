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Халл Сити оштрафован на 20 тысяч фунтов

«Тигры» наказаны за нападение арбитры

  • 16.02.2017 19:33
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FA оштрафовала «Халл» на 20 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками во время матча прошлого уикенда против «Арсенала». Во втором тайме матча на «Эмирейтс», выигранного хозяевами со счетом 2:0, «тигры» пытались заставить рефери Марка Клаттенбурга изгнать с поля защитника «канониров» Кирана Гиббса, который, как они считали, совершил фол последней надежды на Лазаре Марковиче.

И хотя Клаттенбург, в первом тайме засчитавший гол рукой Алексиса Санчеса, устоял перед натиском «Халла», Ассоциация не оставила без внимания этот инцидент, выдвинув в адрес аутсайдера Премьер-Лиги обвинения.

Клуб с «Кей-Си» признал свою вину, и сегодня был оштрафован FA на 20 тысяч фунтов.

Источник — Fapl.ru

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