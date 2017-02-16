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Сельта — Шахтер: стартовые составы команд

Паулу Фонсека выпустит Бланко-Лещука с первых минут

  • 16.02.2017 18:59
  • 1971 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

16 февраля в матче 1/16 Лиги Европы дончане встречаются с испанской «Сельтой». Начало матча в 20:00. Вашему вниманию – составы команд.

«Шахтер»: Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред, Малышев, Марлос, Дентиньо, Тайсон, Бланко Лещук.

«Сельта»: Серхио Альварес, Мальо, Неманья Радоя, Тео Бонгонда, Пабло Эрнандес, Йон Гвидетти, Яго Аспас, Даниэль Васс, Хони, Густаво Кабраль, Факундо Ронкалья.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Михаил Поляков
      Михаил Поляков, 16.02.2017 19:14
    +1
    Бланко??? Аж не верится в такое
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    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 16.02.2017 19:16
    +1
    Давай Бланко,если сейчас стрельнешь,то потом многое простится!!
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    DMI82
    online
      DMI82, 16.02.2017 19:33
    +1
    Сельте хотя дайте шанс -Донецк!
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    DMI82
    online
      DMI82, 16.02.2017 19:34
    +2
    Тайсон - покажет, без сомнения!
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    chues
    online
      chues, 16.02.2017 19:38
    +1
    А где же Вася Кобин?
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