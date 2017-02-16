Сельта — Шахтер: стартовые составы команд

16 февраля в матче 1/16 Лиги Европы дончане встречаются с испанской «Сельтой». Начало матча в 20:00. Вашему вниманию – составы команд.
«Шахтер»: Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред, Малышев, Марлос, Дентиньо, Тайсон, Бланко Лещук.
«Сельта»: Серхио Альварес, Мальо, Неманья Радоя, Тео Бонгонда, Пабло Эрнандес, Йон Гвидетти, Яго Аспас, Даниэль Васс, Хони, Густаво Кабраль, Факундо Ронкалья.
Источник — ФК Шахтер
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