Киевское Динамо обыграло Хобро

Свой предпоследний (перед возобновлением чемпионата УПЛ) спарринг киевское «Динамо» проводило против датского «Хобро». Этот клуб сейчас лидирует во втором по силе дивизионе своей страны и всерьез претендует на повышение в классе. Сезон у датчан возобновится 5-го марта, так что команда приближается к пику формы.

Начало матча выдалось многообещающим. Уже на 4-й минуте киевляне заработали угловой. Виктор Цыганков исполнил стандарт. Мяч в штрафной принял Жуниор Мораес — и был сбит французским форвардом датчан Вильфридом Доморо. Арбитр указал на «точку», и сам пострадавший взялся выполнять приговор. Бразилец пробил низом в правый от себя угол, однако вратарь «Хобро» Йеспер Раск играл «по удару» - и отбил мяч.

...А следующего удара в створ зрителям пришлось ждать ни много, ни мало 75 минут! Датчане оборонялись всей командой, применяя прессинг, подопечные Сергея Реброва пытались взломать эту стену. Всех «разбудил» момент, который случился у ворот Георгия Бущана. Контратака датчан завершилась забросом в штрафную, Лукас Йенсен бил с лёта метров с двенадцати, но угодил точно во вратаря. Вот после этого команды и забегали по-настоящему. Очередной навес с угла поля от Цыганкова завершился голом: Валерий Федорчук, «забытый» защитниками, головой пробил в незащищенный угол ворот. Вскоре Томаш Кадар (новичок «Динамо», кстати, играл на позиции не центрального, а левого защитника), подключился к атаке и прострелил во вратарскую — Артем Беседин замкнул. Тем не менее, датчане не успокоились, и уже в компенсированное время Мас Схафер сократил отставание в счете, однако на большее «Хобро» уже не хватило времени. 2:1, и завтра киевляне проведут свой последний спарринг в Марбелье — против норвежского «Стремсгодсета».



«Динамо Киев» - «Хобро» - 2:1

Валерий Федорчук, 81, Артем Беседин, 88 - Мас Схафер, 90+1.

«Динамо Киев»: Максим Коваль (Георгий Бущан, '46), Евгений Хачериди, Зураб Очигава, Никита Бурда, Томаш Кадар, Артём Громов, Александр Гладкий (Валерий Федорчук, '46), Виктор Цыганков, Никита Корзун (Павел Ориховский, '46), Сергей Рыбалка, Жуниор Мораес (Артем Беседин, '62).

«Хобро»: Йеспер Раск, Бьёрн Копплин, Йеспер Бёге, Лукас Йенсен (Миккель Педерсен, '81), Руне Хаструп, Яв Аманква, Йонас Брикс-Дамборг (Каспер Поульсен, '68), Мартин Миккельсен, Мас Схафер, Вильфрид Доморо, Андерс Хольвад (Онур Альбайрак, '68).