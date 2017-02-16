Матч Юношеской лиги УЕФА Аякс — Динамо покажет сайт киевского клуба

21 февраля состоится матч 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА, в котором киевское «Динамо» встретится с «Аяксом».

Волею жребия «Динамо» выпало играть на выезде, матч состоится в Амстердаме.

Тем не менее, любители футбола в Украине смогут увидеть этот матч в прямом эфире. ФК «Динамо» достиг соглашения с принимающей стороной о трансляции поединка. Согласно правилам УЕФА, матч не может быть показан на клубном канале в YouTube, поэтому трансляция будет доступна на официальном сайте «бело-синих». Между клубами достигнуто принципиальное соглашение про полноценную качественную трансляцию десятью камерами, и в данный момент обсуждаются лишь технические детали.

Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует производство трансляции поединка.