Олимпик подписал Сергийчука и продлил арендное соглашение с Гринем

В составе «Олимпика» произошли изменения. Команду на правах свободного агента пополнил 25-летний вингер Михаил Сергийчук, последним клубом которого был «Верес». С ним подписан двухлетний контракт.
Также до конца сезона продлено арендное соглашение с Сергеем Гринем, права на которого принадлежат «Шахтеру». 22-летний полузащитник первую часть сезона провел в «Олимпике», в составе которого сыграл 10 матчей в чемпионате и забил два гола.
Источник — ФК Олимпик
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