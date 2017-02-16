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Олимпик подписал Сергийчука и продлил арендное соглашение с Гринем

Контракт с Сергийчуком подписан на два года

  • 16.02.2017 17:43
  • 176 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Олимпик. Михаил Сергийчук и Сергей Гринь
© ФК Олимпик. Михаил Сергийчук и Сергей Гринь

В составе «Олимпика» произошли изменения. Команду на правах свободного агента пополнил 25-летний вингер Михаил Сергийчук, последним клубом которого был «Верес». С ним подписан двухлетний контракт.

Также до конца сезона продлено арендное соглашение с Сергеем Гринем, права на которого принадлежат «Шахтеру». 22-летний полузащитник первую часть сезона провел в «Олимпике», в составе которого сыграл 10 матчей в чемпионате и забил два гола.

Источник — ФК Олимпик

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Комментарии
    MBTUkraine
    online
      MBTUkraine, 16.02.2017 18:11
    0
    Так кого ж все-таки орендували, а кого підписали??? В заголовку одне, а в самій новині - вже навпаки.
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