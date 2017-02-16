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Юноши Динамо разгромили сверстников из Силькеборга

Киевляне забили восемь безответных мячей

  • 16.02.2017 16:41
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

16 февраля контрольный матч на тренировочном сборе проводит не только первая команда «Динамо», а и «Динамо» U-19, продолжающее подготовку к 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА в Турции.

Соперником юных динамовцев тоже был клуб из Дании - команда «Силькеборг» U-19.

Команда Юрия Мороза разгромила соперника, забив по четыре мяча в каждом из таймов.

Уже на седьмой минуте Леднев открыл счет, сместившись с фланга и пробив в девятку ворот. Дублем в первом тайме выстрелил Смирный, сначала замкнув прострел с фланга от Тымчика, а через 15 минут - от Шапаренко.

Также до перерыва голом отметился центрфорвард «бело-синих» Назарий Русин, пробив верхом после очередного результативного ассиста Тымчика.

Сразу после перерыва Булеца реализовал пенальти, который заработал Петрусенко, сделав счет неприличным - 5:0. Через несколько минут результативным ударом отметился Козыренко, которому ассистировал Наумец.

На 67-й минуте Наумец вывел на убойную позицию уже Алексеева, на первый удар которого среагировал голкипер, однако с добиванием не справился.

Довершил разгром за три минуты до завершения основного времени Дубинчак, после того как Калюжный неожиданно для соперников разыграл пенальти, который заработал Цитаишвили.

8:0 - хороший тренировочный матч «бело-синих», с нетерпением ожидающих встречи с «Аяксом», которая состоится совсем скоро - 21 февраля!

Товарищеский матч

«Динамо» U-19 - «Силькеборг» U-19 - 8:0

Голы: Леднев (7), Смирный (10, пас - Тымчик, 25, Шапаренко), Русин (34, Тымчик), Булеца (49, с пенальти), Козыренко (52, Наумец), Алексеев (67, Наумец), Дубинчак (87, Калюжный).

Стартовый состав «Динамо»: Маханьков - Тымчик, Попов, Миколенко, Дубинчак - Алибеков - Леднев, Смирный, Шапаренко, Янаков - Русин.

После перерыва на замену выходили: Алексеев, Козыренко, Наумец, Петрусенко, Мельник, Калюжный, Булеца, Цитаишвили

Источник — ФК Динамо Киев

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