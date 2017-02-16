Евгений СМИРНЫЙ: «Тренеры говорят больше играть через фланги»

Полузащитник «Динамо» U-19 Евгений Смирный рассказал об атакующем потенциале команды, контрольных матчах на сборе и фаворитах Юношеской Лиги УЕФА:

- Кто был твоим первым тренером?

- Виталий Григорьевич Хмельницкий, это он с самого начала выбрал для меня позицию атакующего центрального полузащитника. В дальнейшем я стал играть на этом месте и у других тренеров, хотя приходилось действовать и на фланге. Виталий Григорьевич сам был нападающим, он научил меня хорошо играть головой, он и сам был очень силен в этом компоненте. Мне кажется, он был одним из лучших футболистов Советского Союза по игре головой. Я хорошо знаю его биографию, что он играл в «Шахтере», затем перешел в «Динамо» на смену Лобановскому, и остался работать в нашем клубе.

- Ты – киевлянин, в «Динамо» в последнее время это редкость...

- Никаких особенных чувств по этому поводу не испытываю, мы хорошо общаемся и с иногородними ребятами, шутим, подкалываем друг друга, когда нужно – поддерживаем, словом, нормальный, дружный коллектив, никто не ставит себя выше остальных.

- Ты забиваешь уже в дух матчах подряд, атака – одна из сильных сторон «Динамо» U-19?

- Нам тренеры всегда говорят, чтобы мы больше играли через фланги, тогда и в середине поля будет больше времени на принятие решений, стараемся так и делать. Если не удается – разворачиваемся, получаются качели с фланга на фланг и нападающий иногда свободен, в общем, стараемся привести в дисбаланс линии соперника, в итоге, кто свободен, тот и врывается в зону.

- Много забивают фланговые игроки и полузащитники, меньше – нападающие...

- Гол – это заслуга не одного футболиста: каждый из его партнеров делает что-то, чтобы он состоялся, так что это заслуга всей команды. А кто именно наносит решающий удар – не самое главное.