Трансляция матча Юношеской лиги УЕФА Аякс — Динамо не состоится

21 февраля команда «Динамо» Киев U-19 сыграет выездной матч Юношеской Лиги УЕФА против сверстников из «Аякса» в Амстердаме. Телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2» – официальные трансляторы Юношеской Лиги УЕФА, согласно лицензионного контракта имеют право на показ матчей данного турнира при условии организации трансляции под эгидой УЕФА.
После официального запроса в УЕФА, каналы были оповещены, что УЕФА не планирует производство трансляции матча «Аякс» - «Динамо». Соответственно, матч не будет показан на телеканалах «Футбол 1»/«Футбол 2».
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
казалось бы и причем тут бойкот?
--------------------------------------
как при чем? ВАДО бойкотирует собственный мосК
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.