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Трансляция матча Юношеской лиги УЕФА Аякс — Динамо не состоится

УЕФА не планирует производство трансляции поединка

  • 16.02.2017 16:02
  • 708 просмотров
  • 4 комментария
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Трансляция матча Юношеской лиги УЕФА Аякс — Динамо не состоится

21 февраля команда «Динамо» Киев U-19 сыграет выездной матч Юношеской Лиги УЕФА против сверстников из «Аякса» в Амстердаме. Телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2»  – официальные трансляторы Юношеской Лиги УЕФА, согласно лицензионного контракта имеют право на показ матчей данного турнира при условии организации трансляции под эгидой УЕФА.

После официального запроса в УЕФА, каналы были оповещены, что УЕФА не планирует производство трансляции матча «Аякс» - «Динамо». Соответственно, матч не будет показан на телеканалах «Футбол 1»/«Футбол 2».

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 16.02.2017 16:13
    -6
    Ха Ха Ха ! Добойкотировались ! Браво Футболы !
    Ссылка
    Евгений Еременко
      Евгений Еременко, 16.02.2017 16:15
    +4
    WADO-1976, 16.02.2017 16:13
    Ха Ха Ха ! Добойкотировались ! Браво Футболы !
    казалось бы и причем тут бойкот?
    Ссылка
    уух
      уух, 16.02.2017 16:26
    +1
    Евгений Еременко, 16.02.2017 16:15 +2
    казалось бы и причем тут бойкот?
    --------------------------------------

    как при чем? ВАДО бойкотирует собственный мосК
    Ссылка
    sanjek83
    online
      sanjek83, 16.02.2017 16:44
    0
    печально...интересный будет матч!
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