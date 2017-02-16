Динамо – Хобро: последние новости перед игрой

В четверг, 16 февраля, «Динамо» проведет предпоследний спарринг на втором учебно-тренировочном сборе в Испании.

Соперником «бело-синих» будет представитель первого дивизиона чемпионата Дании – «Хобро».

Вчерашний день был для динамовцев «разгрузочным» – футболисты провели восстановительное занятие, после чего были предоставлены сами себе. Сегодня же утром игроки прогулялись по набережной, а также имели теоретическое занятие в конференц-зале отеля. Сегодня в Марбелье установилась облачная погода, вполне возможно, во время матча пойдет дождь.

Отметим, что два последних контрольных матча пройдут в тренировочном центре. Планировалось, что следующий поединок с «Стремсгодсетом» состоится на стадионе в Сан-Педро, но из-за неудовлетворительного состояния газона было решено перенести его в Marbella Football Center.

Поединок «Динамо» – «Хобро» состоится на одном из полей тренировочного центра, его начало – в 17:00 по киевскому времени.