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ПОЧЕТТИНО: «Барселона? У меня еще 4 года по контракту в Тоттенхэме»

Аргентинский специалист — о возможной замене Луиса Энрике не тренерском мостике «Барселоны»

  • 16.02.2017 15:40
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teamtalk.com. Маурисио Почеттино
© teamtalk.com. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что он является главным кандидатом на замену Луиса Энрике у руля «Барселоны».

«Сейчас важно сосредоточиться на подготовке к матчу с «Гентом». «Барселона»? Я не могу ничего сказать об этом. Я в «Тоттенхэме». Я рад, что у меня еще четыре года по контракту и я наслаждаюсь этим захватывающим проектом. Проект непростой, но я счастлив здесь», — сказал Почеттино.

Источник — Goal.com

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