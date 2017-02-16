ПОЧЕТТИНО: «Барселона? У меня еще 4 года по контракту в Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что он является главным кандидатом на замену Луиса Энрике у руля «Барселоны».

«Сейчас важно сосредоточиться на подготовке к матчу с «Гентом». «Барселона»? Я не могу ничего сказать об этом. Я в «Тоттенхэме». Я рад, что у меня еще четыре года по контракту и я наслаждаюсь этим захватывающим проектом. Проект непростой, но я счастлив здесь», — сказал Почеттино.