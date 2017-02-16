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ПЕЧЕРНЫЙ: «Карпенко — главный подозреваемый по делу Металлиста»

В деле о хищениях в харьковской команде появился новый подозреваемый

  • 16.02.2017 15:15
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dynamo.kiev.ua. Олег Печерный
© dynamo.kiev.ua. Олег Печерный

«Головним підозрюваним у справі про розкрадання «Металіста» є  колишній перший віце-президент клубу Володимир Карпенко», - заявив  керівник фонду соціального захисту футболістів і тренерів Олег Печорний .

«Саме під час його керівництва в клубі почалися фінансові проблеми - перестали виплачуватись зарплати футболістам, тренерам та клубному персоналу. Почали наростати комунальні борги. Крім того він підписував нові контракти, які, як показав час, і не збирався виконувати. Одним словом, запитань до нього у поліції і прокуратури багато. Єдине, він зараз перебуває в США. Але коли закінчиться віза і він повернеться, ці запитання йому поставлять.

Вийшов дуже дивний і цікавий збіг - в «Металіста» почали рости борги, і в цей самий час у його першого віце-президента почала з’являтися елітна нерухомість на околицях Харкова. «Совпадєніє?» Поліція так не думає», - додав Печорний.

Источник — ПлюсСпорт

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