Созданный болельщиками Металлист 1925 - не правопреемник ФК Металлист

Спустя всего 20 дней после запуска программы клуба болельщиков «Металлиста 1925», сегодня, 16 февраля, зарегистрировалось более 150 участником! Когда в августе 2016 года создавалась совершенно новая молодая команда «Металлист 1925», от многих скептиков, наблюдавших со стороны на активистов и небезразличных харьковчан, создавших ООО «Авангард» и заявивших команду в любительскую лигу Украины, звучали фразы: «Ничего у вас не получится… Это афера и все разрушится в первый же месяц!»



Тогда инициаторам нового проекта под название «Металлист 1925» было ясно, что ФК «Металлист» (Харьков) исчез из профессиональной лиги Украины НАДОЛГО. Кто поспособствовал этому - всем ясно, не буду тут разглагольствовать. Виновник развала клуба с 90-летней историей сейчас в бегах от украинского правосудия в соседнем государстве. Тогда активисты обращались к болельщикам со словами: «Нет любимого клуба и в перспективе не будет, надо засучить рукава и попытаться создать новую команду и пройти с ней путь от аматоров до высшего украинского профессионального дивизиона». И хорошо, что не все оказались скептиками, 19 учредителей создали ООО «Авангард» и заявили команду «Металлист 1925» в чемпионат Украины среди аматоров. Команда из молодых игроков, в основе своем набранная из местных харьковских футболистов, набиралась опыта, старалась играть в красивый, комбинационный футбол. И харьковчане это оценили… На некоторых матчах «Металлиста 1925» зрителей было больше, чем средняя цифра посещаемости матчей УПЛ. Но главное: болельщики смотрели на игру команды с радостными улыбками и гордились, что в городе возрождается интерес к футболу, появилась команду, за которую они переживают, как раньше переживали за канувший в бездну «Металлист». ПОДЧЕРКИВАЮ, команда «Металлист 1925» не является продолжателем истории «Металлиста», и ни в коем разе не является правопреемником клуба «Металлист». Некоторые СМИ и некоторые сайты, почему-то распространяют дезинформацию о правопреемственности. В заблуждение таких журналистов вводит тот факт, что ультрас, которые болели всегда за «Металлист», сейчас с таким же энтузиазмом болеют за созданную в 2016 году команду «Металлист 1925».

В январе 2017 года учредителями ООО «Авангард» было принято решения подключить к жизнедеятельности и обеспечении молодой команды всех болельщиков, заинтересованных в прогрессе и в прочном становлении на ноги «Металлиста 1925».

Снова скептики говорят: «Не выйдет у вас ничего, на втором месте пока из-за слабости любительской лиги. Многие не верят в ваши планы по выходу во Вторую лигу и далее в Первую и Премьер-лиги!»



Отвечу словами одного из героев классического произведения Ильфа и Петрова: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Так говорят о начале чего-то нового, давно ожидаемого. Клуб болельщиков «Металлист 1925» - первый шаг к народной команде!

Получится ли у «Металлиста 1925» стать успешной народной командой, зависит во многом от болельщиков и их участия в этом процессе. Более подробно с условия вступления и преимуществами для вступивших в «Клуб болельщиков «Металлиста 1925» можно ознакомиться здесь.

Вместе мы сила. Наши лозунги:

Стать членом нашей команды может каждый! Вернем Большой Футбол в Харькове! Никто этого за нас не сделает!