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Шахтер прогулялся по Виго

Утром в день матча с «Сельтой» тренерский штаб и футболисты «Шахтера» вышли на традиционную прогулку

  • 16.02.2017 14:56
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Накануне важнейшей игры «горняки» решили обойтись без экскурсий по городу, совершив променад по уютному парку и набережной вблизи гостиницы Pazo Los Escudos, где и остановилась команда. Насладившись здешними пейзажами и подышав свежим атлантическим воздухом, дончане вернулись в отель.
 
Далее по расписанию – обед, отдых и выезд на матч. Обе команды сыграют в своей традиционной форме: «горняки» – в оранжево-черной, а испанцы в футболках голубого цвета.
 
Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Сельта» – «Шахтер» состоится 16 февраля. Начало в 20:00 по Киеву. Прямая трансляция на телеканалах «Украина» и «Футбол 1». 
 

Источник — ФК Шахтер

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