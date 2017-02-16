Шахтер прогулялся по Виго

Накануне важнейшей игры «горняки» решили обойтись без экскурсий по городу, совершив променад по уютному парку и набережной вблизи гостиницы Pazo Los Escudos, где и остановилась команда. Насладившись здешними пейзажами и подышав свежим атлантическим воздухом, дончане вернулись в отель.

Далее по расписанию – обед, отдых и выезд на матч. Обе команды сыграют в своей традиционной форме: «горняки» – в оранжево-черной, а испанцы в футболках голубого цвета.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Сельта» – «Шахтер» состоится 16 февраля. Начало в 20:00 по Киеву. Прямая трансляция на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».