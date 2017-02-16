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12 бывших игроков Металлиста дисквалифицированы за договорные матчи

Решение по экс-футболистам «Зари» и еще двум игрокам харьковчан будет принято позже

  • 16.02.2017 14:47
  • 469 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Металлист
© ФК Металлист

12 бывших футболистов молодежного состава харьковского «Металлиста» получили дисквалификацию от КДК ФФУ за участие в договорных матчах. Все игроки отстранены от футбола на срок от полугода до 3 лет. Организаторы получат пожизненную дисквалификацию.

Дисквалифицированы Максим Аверьянов, Никита Безклубюк, Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Руслан Ковток, Евгений Малик, Александр Медведев, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Дмитрий Скаржинский, Даниил Соломаха, Денис Ткаченко.

Также сообщается, что решение по двум игрокам «Металлиста» (Денис Дьяков и Назар Малиновский) пока не принято. Кроме этого, отложено решение по 12 игрокам «Зари», обвиняемым в участии в договорных матчах.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Сергей Алертов
    online
      Сергей Алертов, 16.02.2017 15:05
    0
    Кто все эти люди???
    Ссылка
    rk2017
    online
      rk2017, 16.02.2017 15:07
    +1
    Сергей Алертов, 16.02.2017 15:05
    Кто все эти люди???
    12 бывших футболистов молодежного состава харьковского «Металлиста»
    Ссылка
    rk2017
    online
      rk2017, 16.02.2017 15:09
    -2
    Господа, новость про Зозулю сегодня была? Говорят ФИФА разрешила ему выступать в чемпионатах Кыргбекистана и Лимпопо)
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