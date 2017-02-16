12 бывших игроков Металлиста дисквалифицированы за договорные матчи

12 бывших футболистов молодежного состава харьковского «Металлиста» получили дисквалификацию от КДК ФФУ за участие в договорных матчах. Все игроки отстранены от футбола на срок от полугода до 3 лет. Организаторы получат пожизненную дисквалификацию.

Дисквалифицированы Максим Аверьянов, Никита Безклубюк, Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Руслан Ковток, Евгений Малик, Александр Медведев, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Дмитрий Скаржинский, Даниил Соломаха, Денис Ткаченко.

Также сообщается, что решение по двум игрокам «Металлиста» (Денис Дьяков и Назар Малиновский) пока не принято. Кроме этого, отложено решение по 12 игрокам «Зари», обвиняемым в участии в договорных матчах.