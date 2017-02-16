КАЗЕМИРО: «Наполи опасен на своем стадионе»

Один из лучших футболистов в составе «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1) поделился эмоциями от волевой победы.

О матче

«Мы провели отличный матч, нам очень помогла поддержка наших болельщиков. Мы знали, что игра будет сложной, что «Наполи» – сильный соперник, и не сомневаемся, что ответный матч будет куда тяжелее. Мы знаем, что «Наполи» на своем стадионе опасен, команда и на «Бернабеу» показала, насколько хорош их футбол. Нам нужно собраться и успокоиться, чтобы одолеть их».

О забитом мяче

«Я каждый день упорно тренируюсь, чтобы забивать такие мячи, и я благодарен богу, что сегодня мне все удалось».

О Бензема

«Карим провел отличный матч, как и вся команда: мы показали отличный уровень», - сказал Каземиро.