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КАЗЕМИРО: «Наполи опасен на своем стадионе»

Полузащитник «Реала» – о противостоянии с неаполитанцами

  • 16.02.2017 14:44
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mirror.co.uk. Каземиро
© mirror.co.uk. Каземиро

Один из лучших футболистов в составе «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1) поделился эмоциями от волевой победы.

О матче

«Мы провели отличный матч, нам очень помогла поддержка наших болельщиков. Мы знали, что игра будет сложной, что «Наполи» – сильный соперник, и не сомневаемся, что ответный матч будет куда тяжелее. Мы знаем, что «Наполи» на своем стадионе опасен, команда и на «Бернабеу» показала, насколько хорош их футбол. Нам нужно собраться и успокоиться, чтобы одолеть их».

О забитом мяче

«Я каждый день упорно тренируюсь, чтобы забивать такие мячи, и я благодарен богу, что сегодня мне все удалось».

О Бензема

«Карим провел отличный матч, как и вся команда: мы показали отличный уровень», - сказал Каземиро.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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