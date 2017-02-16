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Эдуард СОБОЛЬ: «Заря - отличная команда»

Защитник луганской команды - о сборах и старте чемпионата

  • 16.02.2017 14:43
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Эдуард СОБОЛЬ: «Заря - отличная команда»
Защитник «Зари» и национальной сборной Эдуард Соболь ответил на вопросы экспертов «Фортуна Live», титульного спонсора команды, рассказав о проходящих сборах и возобновляющемся чемпионате: 
 
- Эдуард, как Вы переносите длительный отдых от футбола? 2 с половиной месяца без официальных игр – это для Вас перебор?
- Конечно рад, что началась подготовка к чемпионату. За тот период отпуска, который у нас был, все набрались сил и с позитивом приступили к работе. А то, что такой перерыв был, считаю нормальным. Есть время набрать лучшие кондиции и в оптимальной форме продолжить чемпионат. 
 
- Судя по тому, что Вы и некоторые другие футболисты «Зари» оставались в Турции в перерыве между сборами, для Вас футбол остаётся превыше всего ;) Почему не улетели в Украину и чем занимались эти 3 дня, которые отводились игрокам на отдых?
- Да, я остался и три дня провёл в Турции. Перелёты всегда забирают очень много сил. Я решил остаться, отдохнуть и восстановиться во время паузы между сборами.  
 
- В это межсезонье вами активно интересовался турецкий «Бешикташ». Когда стало известно, что вы остаётесь в «Заре» на вторую половину чемпионата? Как восприняли это?
- Да, разговоры были. И действительно было предложение от турецкой команды. Приятно, что обратили внимание. Но я решил остаться в «Заре» и ни о чём не жалею. «Заря» - отличная команда. Что футболисты, что тренерский штаб, что сотрудники, что болельщики. 
 
- Сложно ли было разрываться на три фронта осенью? Какой турнир был в приоритете?
- Конечно, было непросто. Впервые играли в таком режиме. Но было очень интересно. Много игр с командами очень серьёзного уровня. Это большой опыт для каждого из нас. Хотелось бы чаще в таком режиме играть. В приоритете были три турнира, а теперь мы целиком сосредоточили свои силы на чемпионате. 
 
- Какие цели прежде всего перед собой ставите на эту весну?
- Хорошо завершить чемпионат и пройти дальше в групповой этап Лиги Европы, продолжая играть в активном режиме. Удержать ту турнирную позицию, которая есть сейчас у нас, а может даже и побороться за место выше. Нужно всегда ставить максимальные цели. Хочется и дальше играть в Национальной сборной. Показывать стабильную игру, получая регулярную игровую практику. Всё зависит от того, как я буду выглядеть на тренировках и в играх.   
 
- Эдуард, чего Вы хотите достичь в футболе? Какая Ваша топ-цель?
- У каждого футболиста есть своя ТОП-цель. Многие хотят играть в ТОП-чемпионате Европы, к примеру. Нужно тренироваться, прогрессировать и без работы ты не останешься. На каждой тренировке и в игре важно показывать максимальный результат. 
 
- Если представить такую ситуацию: у тебя есть шанс забить гол или отдать голевой пас? Какое бы решение принял?
- Учитывая тот нюанс, что я ещё в Премьер-лиге не забывал, то хотелось бы отметиться голом. Но, в принципе, голевая передача важна для команды не менее. Тем более, моя позиция больше располагает к голевым передачам. Главное, чтобы гол или эта передача принесла команде победу. Всё остальное не так существенно. 
 
- В Запорожье к тебе, Евгению Опанасенко и Алексею Шевченко – повышенное внимание, ведь здесь вы – постоянные жители. Насколько важна поддержка родных стен?
- Приятно жить дома (улыбается). Много лет тут живу. Если брать остальные варианты, когда я жил не в родном городе, то приходилось быть на базе или довольствоваться съёмными квартирами, а сейчас я дома. Всё своё, уютное. Рад, что живу в Запорожье. 
 
- Часто ли запорожцы подходят для того, чтобы сфотографироваться или взять автограф?
- Очень-очень редко. Такие случаи единичны. Я ещё не так популярен. 
 
- Вторая часть чемпионата начинается топ-матчем «Заря» - «Динамо», который пройдёт 25 февраля в Запорожье. Что бы Вы хотели сказать своим болельщикам накануне матча?
- Приглашаю всех болельщиков на эту игру. Нам очень нужна поддержка. А мы в свою очередь постараемся показать качественный футбол.

Источник — Sport.ua

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