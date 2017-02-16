ПЕЙРЕК: С приходом нового штаба рисунок игры сборной Украины поменялся

Тренер киевского «Динамо» по физподготовке хорват Борис Пейрек поделился мыслями о мартовском матче своей родной сборной с командой Украины.

— По традиции, ожидаю бескомпромиссной игры с непредсказуемым результатом, — сказал специалист. — На моей памяти всегда с Украиной были очень тяжелые поединки, и многие из них, насколько я помню, заканчивались вничью.

— Для Хорватии этот матч будет первым домашним в нынешнем отборочном цикле при зрителях. Для игроков это будет двойной мотивацией?

— Конечно. Футболисты будут чувствовать поддержку болельщиков, которые, уверен, будут гнать их вперед.

— Насколько известно, в стране не очень довольны деятельностью руководства местного футбольного союза…

— Да, в первую очередь из-за того, что все официальные поединки сборная проводит исключительно в Загребе. Есть и много других нюансов, которые настраивают болельщиков против футбольных чиновников, что выливается в массовые провокации и дальнейшие дисквалификации стадионов.

— У хорватов предстоящий матч пропустит Иван Перишич. Это важный игрок для «клетчатых»?

— Да, это основной футболист, один из лидеров команды. Это очень быстрый фланговый исполнитель, который одинаково хорошо владеет обеими ногами. К слову, воспитанник моего родного клуба — Хайдука из Сплита.

— Хорватия учится играть без своего многолетнего капитана Дарио Срны. Кто в его отсутствие сможет взять на себя лидерские функции?

— Естественно, уход Дарио из сборной является большой проблемой для тренерского штаба. Все-таки он столько лет отдал национальной команде, был ее настоящим капитаном, способным зарядить партнеров, своим примером повести за собой. Но, уверен, у нас достаточно футболистов, способных и готовых заменить Срну.

— Кого бы вы назвали самыми сильными игроками в обеих сборных?

— Думаю, никого нового я не назову. У Хорватии это прежде всего вся средняя линия (Модрич, Ракитич, Ковачич), нападающие Манджукич и Калинич, а также защитник Бадель. Что касается Украины, то больше всего опасности стоит ожидать от Ярмоленко и Коноплянки. В целом же хотелось бы отметить, что с приходом Андрея Шевченко рисунок игры вашей сборной изменился в лучшую сторону.

— Как считаете, на Евро-2016 Хорватия заслуживала большего, чем участие в 1/8 финала?

— Наши ребята играли очень неплохо и должны были идти дальше. В матче плей-офф мы были сильнее Португалии, но в очередной раз подтвердилось, что в футболе побеждает не тот, кто играет лучше, а тот, кто реализовывает свои моменты. В итоге команда Роналду забила мяч в дополнительное время, а впоследствии и выиграла чемпионат Европы.

— За кого будете болеть в предстоящем поединке?

— Конечно, за Хорватию, но и Украине желаю в итоге квалифицироваться на чемпионат мира.