Жуниор Мораес дисквалифицирован на пять матчей

Форвард «Динамо» Жуниор Мораес получил пятиматчевую дисквалификацию от КДК ФФУ за участие в потасовке в матче с «Шахтером» (3:4).
Таким образом, в первом туре после зимнего перерыва у динамовцев сразу три кадровые проблемы: Мораес и Рыбалка дисквалифицированы, Сидорчук – травмирован.
Напомним, дебютный поединок второй части чемпионата киевляне сыграют с «Зарей» 25 февраля.
Источник — Facebook.com
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Він на відході вирубив трьох. Оце красава! Уважуха! Брюс Лі відпочиває.
Вырубил в свое время Саня Кучер Ярмоленка ! Реально "вырубил" . А это так ,понты !
Саню Кучера в свое время "вырубил" Вукоевич, просто сокрушительным ударом по почкам. А Кучер, подбежал со спины, тыкнул Ярмоле в лицо, и сразу побежал прятатся за Швосковским, могу тебе посекундно видео разкадрировать, это великого " вырубона"
П,С, вот ты когда нечего сказать начинаешь какой то бред нести, Рыбалка конечно не идеален, но в симуляциях его нельзя обвинить. А вот в твоей команде играет пол состава провокаторов -и симулянтов, наверное кредо такое у самого клуба
Він на відході вирубив трьох. Оце красава! Уважуха! Брюс Лі відпочиває.
Вырубил в свое время Саня Кучер Ярмоленка ! Реально "вырубил" . А это так ,понты !
кстати вы уже привыкли каждый раз когда играете с Динамо по щам всей командой получать, или еще нет ?
гы гы ток понял что на пять игор основным нападом будет у ДК Гладкий, во у них результативность будет
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