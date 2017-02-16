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Жуниор Мораес дисквалифицирован на пять матчей

Форвард «Динамо» получил «бан» за драку с футболистами «Шахтера»

  • 16.02.2017 14:25
  • 1141 просмотров
  • 11 комментария
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Sport.ua. Жуниор Мораес
© Sport.ua. Жуниор Мораес

Форвард «Динамо» Жуниор Мораес получил пятиматчевую дисквалификацию от КДК ФФУ за участие в потасовке в матче с «Шахтером» (3:4).

Таким образом, в первом туре после зимнего перерыва у динамовцев сразу три кадровые проблемы: Мораес и Рыбалка дисквалифицированы, Сидорчук – травмирован.

Напомним, дебютный поединок второй части чемпионата киевляне сыграют с «Зарей» 25 февраля.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 16.02.2017 14:35
    +2
    Мало . Нужно было расстрелять !
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 16.02.2017 14:39
    +3
    А симулянтам - провокаторам снова ничего, видать ФФУ поощряет такие действия !
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    Кепік
      Кепік, 16.02.2017 14:41
    0
    Він на відході вирубив трьох. Оце красава! Уважуха! Брюс Лі відпочиває.
    Ссылка
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 16.02.2017 14:49
    -4
    jekavayp, 16.02.2017 14:39
    А симулянтам - провокаторам снова ничего, видать ФФУ поощряет такие действия !
    Как ничего ? Рыбалку же тоже дисквалифицировали. Зря ты так на ФФУ .
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 16.02.2017 14:52
    +1
    Кепік, 16.02.2017 14:41
    Він на відході вирубив трьох. Оце красава! Уважуха! Брюс Лі відпочиває.
    Вырубил в свое время Саня Кучер Ярмоленка ! Реально "вырубил" . А это так ,понты !
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 16.02.2017 14:55
    +1
    Ребров спокійний! У нього є Сашко Гладкий... Зважаючи на прекрасну форму такого нападача, ДК в міжсезоння підсилювало виключно захист!
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    myroslavmail
      myroslavmail, 16.02.2017 14:59
    0
    M-E-S-S-E-R, 16.02.2017 14:55
    Ребров спокійний! У нього є Сашко Гладкий... Зважаючи на прекрасну форму такого нападача, ДК в міжсезоння підсилювало виключно захист!
    може Бєсєдін чи Яремчук заграють ...
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 16.02.2017 15:05
    +1
    WADO-1976, 16.02.2017 14:52
    Кепік, 16.02.2017 14:41
    Він на відході вирубив трьох. Оце красава! Уважуха! Брюс Лі відпочиває.

    Вырубил в свое время Саня Кучер Ярмоленка ! Реально "вырубил" . А это так ,понты !

    Саню Кучера в свое время "вырубил" Вукоевич, просто сокрушительным ударом по почкам. А Кучер, подбежал со спины, тыкнул Ярмоле в лицо, и сразу побежал прятатся за Швосковским, могу тебе посекундно видео разкадрировать, это великого " вырубона"
    П,С, вот ты когда нечего сказать начинаешь какой то бред нести, Рыбалка конечно не идеален, но в симуляциях его нельзя обвинить. А вот в твоей команде играет пол состава провокаторов -и симулянтов, наверное кредо такое у самого клуба
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 16.02.2017 15:08
    +2
    WADO-1976, 16.02.2017 14:52
    Кепік, 16.02.2017 14:41
    Він на відході вирубив трьох. Оце красава! Уважуха! Брюс Лі відпочиває.

    Вырубил в свое время Саня Кучер Ярмоленка ! Реально "вырубил" . А это так ,понты !

    кстати вы уже привыкли каждый раз когда играете с Динамо по щам всей командой получать, или еще нет ?
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    NATSGUL
    online
      NATSGUL, 16.02.2017 15:09
    0
    Ужасная потеря. Прям мега-форвард
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    darvey77
    online
      darvey77, 16.02.2017 15:10
    0
    а может Зазуле в ДК на пол года
    гы гы ток понял что на пять игор основным нападом будет у ДК Гладкий, во у них результативность будет
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