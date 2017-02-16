Владислав ГЕЛЬЗИН: «Олимпик хочет играть в Борисполе»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о ситуации с поиском домашнего стадиона для донецкой команды, звонке президента ФФУ и желании переехать в Борисполь.

— Действительно, после того как мы обозначили проблему с проведением своих домашних матчей, в ситуацию оперативно вмешался президент ФФУ Андрей Павелко. Конечно, мы не устраивали никаких бойкотов или ультиматумов, но для «Олимпика» ситуация очевидна — команде негде проводить домашние матчи. После нашего разговора с Павелко ситуация прояснилась. Президент ФФУ пообещал ускорить сдачу в эксплуатацию стадиона им.Банникова. Поэтому, возможно, уже после двух домашних матчей во Львове, с которым нам помог договориться президент УПЛ Владимир Генинсон, мы снова будем играть на этом стадионе. По моим данным, на арене им.Банникова уже протестировали табло, работает подогрев, дело осталось за документами о сдаче стадиона в эксплуатацию. Надеюсь, что после нашего разговора с президентом ФФУ этот процесс ускорится. Сейчас ситуация такая, что в каждом матче в связи с переездами у нас будет выпадать по три дня из тренировочного процесса, что крайне негативно скажется на подготовительном процессе «Олимпика».

Конечно, ни о каком шантаже со снятием команды с чемпионата речь не идет. Все попытки найти стадион в пределах Киева и области у нас успехом не увенчались. Арена «Оболонь» до марта на «консервации», аренда «Динамо» им.Лобановского очень дорогая — 250 тысяч гривен за один матч. Мы очень бы хотели играть в Борисполе. Но «Колос» не соответствует требованиям Премьер-лиги. Весной мы хотим встретиться с мэром города, президентом ФФУ, чтобы обговорить вариант реконструкции стадиона совместными силами, чтобы «Олимпик» выступал в Борисполе на постоянной основе.