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Владислав ГЕЛЬЗИН: «Олимпик хочет играть в Борисполе»

Владелец «Олимпика» - о том, где команда будет проводить свои домашние игры ближайшей весной

  • 16.02.2017 14:24
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  • 1 комментария
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин
Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о ситуации с поиском домашнего стадиона для донецкой команды, звонке президента ФФУ и желании переехать в Борисполь.
 
— Действительно, после того как мы обозначили проблему с проведением своих домашних матчей, в ситуацию оперативно вмешался президент ФФУ Андрей Павелко. Конечно, мы не устраивали никаких бойкотов или ультиматумов, но для «Олимпика» ситуация очевидна — команде негде проводить домашние матчи. После нашего разговора с Павелко ситуация прояснилась. Президент ФФУ пообещал ускорить сдачу в эксплуатацию стадиона им.Банникова. Поэтому, возможно, уже после двух домашних матчей во Львове, с которым нам помог договориться президент УПЛ Владимир Генинсон, мы снова будем играть на этом стадионе. По моим данным, на арене им.Банникова уже протестировали табло, работает подогрев, дело осталось за документами о сдаче стадиона в эксплуатацию. Надеюсь, что после нашего разговора с президентом ФФУ этот процесс ускорится. Сейчас ситуация такая, что в каждом матче в связи с переездами у нас будет выпадать по три дня из тренировочного процесса, что крайне негативно скажется на подготовительном процессе «Олимпика».
 
Конечно, ни о каком шантаже со снятием команды с чемпионата речь не идет. Все попытки найти стадион в пределах Киева и области у нас успехом не увенчались. Арена «Оболонь» до марта на «консервации», аренда «Динамо» им.Лобановского очень дорогая — 250 тысяч гривен за один матч. Мы очень бы хотели играть в Борисполе. Но «Колос» не соответствует требованиям Премьер-лиги. Весной мы хотим встретиться с мэром города, президентом ФФУ, чтобы обговорить вариант реконструкции стадиона совместными силами, чтобы «Олимпик» выступал в Борисполе на постоянной основе. 
 

Источник — ФК Олимпик

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 16.02.2017 15:10
    0
    Владислав ГЕЛЬЗИН: «Олимпик хочет играть в Борисполе»
    та хоть у Бердичеві, тільки у Львові та Києві вам робити нічого.
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