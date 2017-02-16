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Недостаток игровой практики, вера в Бланко-Лещук и боязнь Аспаса

Известные экс-футболисты поделились со Sport.ua прогнозами на матч «Шахтера» в Лиге Европы

  • 16.02.2017 14:04
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shakhtar.com
© shakhtar.com

Поединком плей-офф Лиги Европы против испанской «Сельты» вице-чемпион Украины официально откроет новый футбольный год в стране. В преддверии первого сражения с «Сельтой» ожиданиями от двухматчевого противостояния поделились бывшие игроки наших лучших клубов, съевшие с ними в еврокубках не один пуд соли.

— Насколько сильно на результат повлияет факт, что в Испании чемпионат в разгаре, а «Шахтер» проводил только спарринги на сборах?

Сергей ВАЛЯЕВ, экс-полузащитник «Днепра», «Металлиста»:

— «Шахтер» неплохо выглядит на сборах, но игровой тонус очень важен. Я знаю, что это такое, когда команда играет чемпионат, когда подряд идут официальные матчи, и, наоборот, когда выступаешь сразу после сборов. Что бы ни говорили, все равно находиться в игровом тонусе как-то легче, чем без практики. На мой взгляд, только в этом у «Шахтера» могут возникнуть проблемы.

Александр МЕЛАЩЕНКО, экс-нападающий «Ворсклы», «Динамо», «Днепра»:

— Пожалуй, это единственная трудность для «Шахтера» — все-таки первая официальная игра, сразу после сборов.Будет немного сложно.Но, посмотрим, в каком состоянии подойдет команда непосредственно кматчу. Не скажу, что «Шахтеру» будет легко, но предполагаю, что он выиграет.

Владимир МИКИТИН, экс-защитник «Карпат», «Шахтера»:

— Понятно, что никакие контрольные поединки не заменят матчи календарные. И это плохо для «Шахтера». Но других вариантов нет. Не думаю, что дончанам будет легко, там идет чемпионат, команда на ходу, а здесь – пауза. В этом плане «Шахтеру» придется сложновато, но я думаю, он должен обыграть эту команду.

Александр ПОКЛОНСКИЙ, экс-защитник «Днепра»:

— Отсутствие игровой практики наверняка скажется на действиях «Шахтера». Ее как бы и нет: сборы это сборы, с какими бы они соперниками не играли, разница между спаррингами и официальными матчами чемпионата очень большая. Дай Бог, чтобы было по-другому, но я так думаю. Горняки ни одной официальной игры не провели, поэтому чуть преимущество будет на стороне «Сельты».

— «Шахтер» — единоличный лидер и фаворит чемпионата Украины, «Сельта» в своем национальном первенстве выступает неважно (10 место), на днях вылетела из Кубка. Психологическое преимущество у горняков?

Валяев: - Мне кажется, проблема игрового тонуса его перекроет. В Испании чемпионат идет полным ходом, и «Сельта» в достаточно неплохой форме находится.Она и «Реал» обыграла, сейчас «Атлетико»уступила, но только на последних минутах.

Мелащенко: - Это футбол, и только игра все покажет. У кого есть преимущество, а кому надо включать дополнительные резервы. Знаю одно: расслабляться не надо. Горнякам нужно решительно настроиться, выйти, и играть, как они умеют.

Микитин: - Ну, вы уже аргументы наводите в пользу соперников. Психологически команда «Шахтер»на высоком уровне находится, в матчах на сборах показывает хорошую и солидную игру.

Поклонский: - Думаю, на данный момент психологическое преимущество как раз у «Сельты».Они провели неплохой отрезок из выигрышных матчей, и находятся на ходу.А«Шахтер» тяжело будет вкатываться. Я, конечно, буду болеть за украинцев в этом поединке, но фаворитом считаю «Сельту».

— Какие козыри есть у дончан, какие в пользу «Сельты»?

Валяев: - У «Шахтера» сильна командная игра, есть и лидеры. Бланко-Лещук в хорошей форме находится, забивает, понятное дело, от него ждут голов. На выезде надо постараться забить, и не пропустить. Степаненко? Не думаю, что его потеря так уж сильно скажется, Фонсека найдет, кем его заменить.

Теперь о козырях«Сельты». Ну, у них там нападающий Аспас есть, такой хороший, забивной, вот он может доставить неприятности.

Мелащенко: - Мне кажется, у «Шахтера» хватит футболистов приличного уровня. И они должны решить задачу.Если не будет шапкозакидательского отношения к сопернику, думаю, дончане покажут свой качественный футбол, и добьются положительного результата.

Не стоит отдельно кого-то выделятьу испанцев, нужно ко всей команде внимательно относиться: кто-то где-то подключится на стандарте – потом проблем не оберешься. Поэтому нужно со всей серьезностью отнестись, и тогда все будет нормально с результатом. Считаю,«Шахтер» должен проходить дальше. Нет, не обязан, но если не будет снисходительных настроений, то в принципе, должен.

Микитин: - Руководству, конечно, виднее, но, думаю, Бланко это усиление. В «Карпатах» был одним из лидеров, здесь тоже пришелся ко двору, не отстает. Усиление - сто процентов.

Не слежу за «Сельтой», поэтому сказать что-то конкретное не могу. Но каким бы сильным не был соперник, в «Шахтере» достаточно квалифицированных футболистов. И не думаю, что им что-то помешает. Тем более, приобретение Бланко-Лещука должно помочь команде.

Поклонский: - Степаненко, конечно, да, потеря. Но не думаю, что отсутствие одного-двух исполнителей особо повлияет на игру. Хорошая скамейка запасных, равноценных 18 человек, и кадровые проблемы не скажутся, наверное.

Честно, за «Сельтой» особо не наблюдал, не могу ничего сказать. Помню, там Пабло Эрнандес играет. Вот его хорошо знаю, когда работал в селекции «Днепра», мы за ним следили, неплохой полузащитник.

Понятно, что играем первый матч на выезде, и большинство болельщиков будет испанцев поддерживать, в этом плане у «Шахтера» не будет численного преимущества, тяжело там придется. Инцидент с Зозулей?Вообще не понимаю, что происходит. Эта дурь, что испанские болельщики делают, никому не нужна.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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