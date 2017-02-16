Дарио СРНА: «Коваленко - будущее европейского футбола»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна накануне матча против «Сельты» в Лиге Европы пообщался с изданием Marca.

- Что вы знаете о «Сельте»?

- Свои лучшие качества эта команда показала в матчах против мадридского «Реала» в Кубке Испании. Это серьезный соперник и мы его уважаем. Нам будет очень сложно с «Сельтой», но им с нами также не легко.

- Кого бы вы выделили из «Сельты»?

- У них очень мощная атака с Аспасом во главе. Также у «Сельты» сильная оборона. Кроме того, я впервые буду играть против команды, в которой прессингуют все 10 полевых игроков. Будет интересно посмотреть на «Сельту» в деле.

- Что вы скажете о бразильцах «Шахтера»?

- Они все профессионалы. У нас было много бразильских игроков за последнее время, которые в последствии стали ключевыми исполнителями в ведущих европейских клубах. Это означает, что «Шахтер» делает огромную работу на трансферном рынке и в воспитании талантов.

- Могут ли нынешние игроки «Шахтера» достичь уровня Фернандиньо, Дугласа Косты и Мхитаряна?

- Конечно! Фред является отличным футболистом, который может стать лучшим игроком на своей позиции. Бернард, Тайсон, Марлос... У нас также есть интересные украинцы - Коваленко, который олицетворяет будущее европейского футбола.