Умер игрок сборной Украины по пляжному футболу Евгений Рябчук

Игрок сборной Украины по пляжному футболу, чемпион Украины и чемпион Европы Евгений Рябчук умер от тяжелой болезни саркомы печени. Он перенес тяжелую операцию, но это, ко сожалению, не помогло.



Ранее для игрока сборной Украины собирали деньги на операцию, чтобы он смог осуществить оплату лечения и реабилитации. Однако операция не помогла.

«Мы всегда будем тебя помнить Женя, таким каким ты был: искренним, добродушным, веселым, настоящим другом, отцом и мужем. Прости нас за все, прости что не смог с тобой попрощаться. Покойся с миром брат мой , ты всегда будешь в наших сердцах», - написал голкипер сборной Украины по пляжному футболу Виталий Сидоренко.