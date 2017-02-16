давно пора уже закінчити із ганебним минулим

Это было во времена всеобщей корупции в УЭФА и ФИФА. Сейчас боятся нечего, все должно быть прозор...

Владислав ГЕЛЬЗИН: «Олимпик хочет играть в Борисполе»та хоть у Бердичеві, тільки у Львові та Києв...

а может Зазуле в ДК на пол годагы гы ток понял что на пять игор основным нападом будет у ДК Гладк...

Ужасная потеря. Прям мега-форвард

кстати вы уже привыкли каждый раз когда играете с Динамо по щам всей командой получать, или еще н...

Саню Кучера в свое время "вырубил" Вукоевич, просто сокрушительным ударом по почкам. А ...