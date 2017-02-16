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Руслан РОТАНЬ: «Для молодежи большой плюс играть с Зозулей»

Представители «Днепра» поделились своим мнением о возможном возвращении Романа Зозули

  • 16.02.2017 13:41
  • 694 просмотров
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Метки
ФК Днепр. Руслан Ротань
© ФК Днепр. Руслан Ротань

Нападающему «Бетиса» Роману Зозуле разрешили вернуться в «Днепр», однако у украинского клуба запрет на трансферы. 


 

Источник — Sport.ua

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