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Черноморец сыграет против Спартака

Команда Александра Бабича померяется силами с представителем Юрмалы

  • 16.02.2017 13:32
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Черноморец сыграет против Спартака
В четверг, 16 февраля, «Черноморец» проведет заключительный тренировочный матч турецкого сбора. В 16:00 по украинскому времени «моряки» начнут поединок против чемпиона Латвии «Спартака» (Юрмала).
 
«Спартак» из Юрмалы был основан в 2007 году. Клубные цвета: красно-белые. В дебютном сезоне выиграл вторую лигу, квалифицировавшись в первый дивизион, где провел следующие четыре года. В 2011 финишировал на третьем месте, но обыграв рижский «Олимп» в переходных матчах, вышел в высшую лигу, где сходу занял пятое место.
 
В сезоне 2013 стал седьмым в чемпионате, попутно выиграв свой первый турнир — Кубок мэра Неринги. Прогресс продолжился. 2014 год — 6 место, 2015-й — 5-е. И, наконец, в 2016-м «Спартак» стал чемпионом страны, на 4 очка опередив ФК «Елгава». В прошлом году спартаковцы впервые вышли в финал Кубка Латвии, где уступили все той же «Елгаве» — 0:1. До ноября тренировал команду из Юрмалы белорусский специалист Олег Кубарев. Сейчас он возглавил «Шахтер» (Солигорск), а «Спартак» работает под руководством Александра Колинько. Новый сезон в Латвии стартует в марте.
 
«Спартак» дважды участвовал в розыгрыше Лиги Европы УЕФА: 2015/16 — «Будучность» (Черногория) — 0:0 и 3:1, «Воеводина» (Сербия) — 1:1 и 0:3; 2016/17 — «Динамо» (Минск, Белоруссия) — 0:2 и 1:2. Летом клубу из Юрмалы предстоит дебют в Лиге чемпионов УЕФА. 
 

Источник — ФК Черноморец

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