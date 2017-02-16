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Дарио СРНА: «Этот Шахтер имеет самый серьезный потенциал»

Капитан донецкого «Шахтера» пообщался с испанской прессой накануне матча против «Сельты»

  • 16.02.2017 13:15
  • 554 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
Перед встречей 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты» интервью испанской Marca дал полузащитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна.
 
- «Шахтер» - это мой клуб, моя любовь и моя жизнь. Да, я знал об интересе к моей персоне со стороны «Барселоны», но мое сердце подсказало, что нужно остаться в «Шахтере». Это был правильный выбор.
 
- Как восприняли уход Мирчи Луческу?
- Мне было нелегко после стольких лет работы с ним. Я был расстроен после ухода Луческу, но жизнь продолжается. Президент пригласил молодого и амбициозного тренера, возможно, нам просто нужен свежий воздух, новая кровь.
 
- Что изменилось с приходом Паулу Фонсеки?
- Он представил нам новые тактические схемы. Я бы мог сказать много хорошего об этом тренере, но главное - мы продолжаем исповедовать атакующий футбол, потому что располагаем высококлассными футболистами для игры в таком русле. Да, мы неудачно выступили в Лиге чемпионов, но неплохо проявили себя в Лиге Европы, а также уверенно лидируем в чемпионате Украины.
 
- Этот «Шахтер» напоминает вам тот, который в 2009-м году выиграл Кубок УЕФА?
- Для меня эта команда - с самым большим потенциалом за последние 13 лет. И если бы мы проводили свои матчи на родном стадионе, то играли бы еще лучше.
 
- Насколько трудно играть вдали от Донецка?
- Сейчас мы переехали в Харьков и стали немного ближе к Донецку, здесь у нас будет больше поддержки. Могу сказать лишь одно, что Киев - это не наш город. Не пожелаю ни одной команде в мире попасть в подобную ситуацию. Но в любом случае, мы должны поблагодарить президента за то, что он для нас делает. 
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 16.02.2017 13:24
    +3
    Продемонструйте свій потенціал сьогодні ввечері! І бажано не язиком, а голами в ворота суперника!
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    Валерий Хоменко
      Валерий Хоменко, 16.02.2017 13:30
    -2
    Срна прав "Шахтёр" должен победть 2:1 !
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    ding01
    online
      ding01, 16.02.2017 13:32
    +1
    они эту мантру заученную про этот шахтьор каждый год уже повторяют!)))))
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    Артем Ильичев
    online
      Артем Ильичев, 16.02.2017 13:37
    +2
    Как только начинается много хорошего о самих себе,жди "серпа по яйцам".... Сельта с 0 покатит у буков)
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