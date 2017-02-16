Дарио СРНА: «Этот Шахтер имеет самый серьезный потенциал»

Перед встречей 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты» интервью испанской Marca дал полузащитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна.

- «Шахтер» - это мой клуб, моя любовь и моя жизнь. Да, я знал об интересе к моей персоне со стороны «Барселоны», но мое сердце подсказало, что нужно остаться в «Шахтере». Это был правильный выбор.

- Как восприняли уход Мирчи Луческу?

- Мне было нелегко после стольких лет работы с ним. Я был расстроен после ухода Луческу, но жизнь продолжается. Президент пригласил молодого и амбициозного тренера, возможно, нам просто нужен свежий воздух, новая кровь.

- Что изменилось с приходом Паулу Фонсеки?

- Он представил нам новые тактические схемы. Я бы мог сказать много хорошего об этом тренере, но главное - мы продолжаем исповедовать атакующий футбол, потому что располагаем высококлассными футболистами для игры в таком русле. Да, мы неудачно выступили в Лиге чемпионов, но неплохо проявили себя в Лиге Европы, а также уверенно лидируем в чемпионате Украины.

- Этот «Шахтер» напоминает вам тот, который в 2009-м году выиграл Кубок УЕФА?

- Для меня эта команда - с самым большим потенциалом за последние 13 лет. И если бы мы проводили свои матчи на родном стадионе, то играли бы еще лучше.

- Насколько трудно играть вдали от Донецка?

- Сейчас мы переехали в Харьков и стали немного ближе к Донецку, здесь у нас будет больше поддержки. Могу сказать лишь одно, что Киев - это не наш город. Не пожелаю ни одной команде в мире попасть в подобную ситуацию. Но в любом случае, мы должны поблагодарить президента за то, что он для нас делает.