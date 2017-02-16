Ильичевец переименуют в ФК Мариуполь

через такі статті і не хоче давати коментарі

Как только начинается много хорошего о самих себе,жди "серпа по яйцам".... Сельта с 0 п...

они эту мантру заученную про этот шахтьор каждый год уже повторяют!)))))

Срна прав "Шахтёр" должен победть 2:1 !

Продемонструйте свій потенціал сьогодні ввечері! І бажано не язиком, а голами в ворота суперника!