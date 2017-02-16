Ильичевец переименуют в ФК Мариуполь

Клуб украинской Первой лиги «Ильичевец» летом получит новое название. Во исполнение Закона Украины о декоммунизации, грядущим летом «Ильичевец» будет переименован в «Мариуполь».
Отметим, что изменять эмблему или название клуба по ходу сезона запрещено регламентными нормами ФИФА и УЕФА, поэтому полный фактический ребрендинг «Ильичевца» произойдет только летом.
На данный момент «Ильичевец» является лидером Первой лиги и главным кандидатом на повышение в классе в следующем сезоне.
Источник — ТК Футбол
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