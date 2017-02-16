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Ильичевец переименуют в ФК Мариуполь

Мариупольский клуб получит новое название

  • 16.02.2017 13:04
  • 362 просмотров
  • 3 комментария
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Клуб украинской Первой лиги «Ильичевец» летом получит новое название. Во исполнение Закона Украины о декоммунизации, грядущим летом «Ильичевец» будет переименован в «Мариуполь».
 
Отметим, что изменять эмблему или название клуба по ходу сезона запрещено регламентными нормами ФИФА и УЕФА, поэтому полный фактический ребрендинг «Ильичевца» произойдет только летом.
 
На данный момент «Ильичевец» является лидером Первой лиги и главным кандидатом на повышение в классе в следующем сезоне. 
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 16.02.2017 13:07
    +8
    давно пора!
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    Дьявол
      Дьявол, 16.02.2017 13:16
    +8
    Похвально!!!
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 16.02.2017 13:23
    -3
    Непогано! хоча, ФК Орендовець чи ФК Юношахтарець звучало б правдоподібніше! Сподіваюсь, хоча б половина складу ФК Маріуполь становитимуть свої вихованці (або бодай гравці на контракті, а не в оренді)!!!
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