Александр СЕВИДОВ: «Роджера пока рано сравнивать с Канте»

Тренер «Ильичевца» Александр Севидов рассказал о потенциальном новичке команде Роджере, который выступал за сборную Сенегала U-21.

- Есть опасения, почему он, играя не за самую последнюю сборную Африки, не попал к какую-то более солидную команду. Но, может, это как раз тот случай, когда футболист недооцененный. Мы попробуем дать ему шанс, чтобы у нас получилось. Но пока до подписания контракта дело не дошло и говорить еще рано, а так футболист талантливый, играет на позиции опорного полузащитника, хладнокровный, с хорошим интеллектом.

- Не зря вы его сравниваете с Канте?

- Он сам себя, наверное, сравнивает с Канте. Пока еще рано.