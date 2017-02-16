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Александр СЕВИДОВ: «Роджера пока рано сравнивать с Канте»

Наставник мариупольского клуба рассказал о африканском таланте «Ильичевца»

  • 16.02.2017 12:55
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Тренер «Ильичевца» Александр Севидов рассказал о потенциальном новичке команде Роджере, который выступал за сборную Сенегала U-21.
 
- Есть опасения, почему он, играя не за самую последнюю сборную Африки, не попал к какую-то более солидную команду. Но, может, это как раз тот случай, когда футболист недооцененный. Мы попробуем дать ему шанс, чтобы у нас получилось. Но пока до подписания контракта дело не дошло и говорить еще рано, а так футболист талантливый, играет на позиции опорного полузащитника, хладнокровный, с хорошим интеллектом.
 
- Не зря вы его сравниваете с Канте?
- Он сам себя, наверное, сравнивает с Канте. Пока еще рано. 
 

Источник — ТК Футбол

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