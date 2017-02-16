Серхио РАМОС: «Если бы ни ЛЧ - попросил бы замену раньше»

Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Наполи» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о своем повреждении и оценил шансы «Барселоны» на проход «ПСЖ» после поражения (0:4).

О травме

«У меня был ушиб, но я продолжил играть во втором тайме до тех пор, пока не стало болеть сильнее. Если бы это была не Лига чемпионов, я бы попросил замену раньше».

О шансах «Барселоны»

«Если «ПСЖ» смог выиграть 4:0, то и «Барселона» может. Если совершать ошибки в Лиге чемпионов, соперники ими воспользуются, особенно такие футболисты, как Ди Мария и Кавани».