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Серхио РАМОС: «Если бы ни ЛЧ - попросил бы замену раньше»

Защитник мадридского «Реала» - о матче против «Наполи»

  • 16.02.2017 12:06
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marca.com. Серхио Рамос
© marca.com. Серхио Рамос
Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Наполи» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о своем повреждении и оценил шансы «Барселоны» на проход «ПСЖ» после поражения (0:4).
 
О травме
 
«У меня был ушиб, но я продолжил играть во втором тайме до тех пор, пока не стало болеть сильнее. Если бы это была не Лига чемпионов, я бы попросил замену раньше».
 
О шансах «Барселоны»
 
«Если «ПСЖ» смог выиграть 4:0, то и «Барселона» может. Если совершать ошибки в Лиге чемпионов, соперники ими воспользуются, особенно такие футболисты, как Ди Мария и Кавани».
 

Источник — ФК Реал Мадрид

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