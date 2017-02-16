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Денис БАЛАНЮК: «Становимся лучше»

Футболист «Днепра» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 16.02.2017 11:56
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ФК Днепр. Денис Баланюк
© ФК Днепр. Денис Баланюк
Игрок «Днепра» Денис Баланюк рассказал о том, как команда готовится к сезону.
 
- Каждый день прогрессируем, становимся лучше. На пользу идет каждый день. Толком состав не поменялся, много ребят не ушли. Лучкевич, разве что, и то он полсезона не играл… Еще Близниченко.
 
Есть игроки, которые прогрессируют, хотят попасть в состав, у каждого есть шансы, поэтому все стараются.
 

Источник — ТК Футбол

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