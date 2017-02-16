Денис БАЛАНЮК: «Становимся лучше»

Игрок «Днепра» Денис Баланюк рассказал о том, как команда готовится к сезону.

- Каждый день прогрессируем, становимся лучше. На пользу идет каждый день. Толком состав не поменялся, много ребят не ушли. Лучкевич, разве что, и то он полсезона не играл… Еще Близниченко.

Есть игроки, которые прогрессируют, хотят попасть в состав, у каждого есть шансы, поэтому все стараются.