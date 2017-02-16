Сергей ПАЛКИН: «Футболисты Шахтера сильнее игроков Сельты»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча с «Сельтой» в Лиге Европы.

- Все говорят о том, что «Сельта» сыграла много игр. Они вроде на ходу, а у нас сегодня первая игра. Важно то, как вы выйдем из длинного перерыва, потому что одно дело – товарищеские матчи, а другое дело – официальные. Это другой уровень и другой настрой. К сожалению, когда их оппоненты – серьезные, сильные команды, это сказывается. Ведь «Сельта» и с «Реалом» сыграла, и с другими соперниками… Для нас поединок будет сложный, хотя, с моей точки зрения, наши футболисты сильнее, но какими будут командные действия – это другой вопрос.