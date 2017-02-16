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Сергей ПАЛКИН: «Футболисты Шахтера сильнее игроков Сельты»

Генеральный директор «горняков» поделился ожиданиями от поединка с испанским клубом

  • 16.02.2017 11:43
  • 170 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча с «Сельтой» в Лиге Европы.

- Все говорят о том, что «Сельта» сыграла много игр. Они вроде на ходу, а у нас сегодня первая игра. Важно то, как вы выйдем из длинного перерыва, потому что одно дело – товарищеские матчи, а другое дело – официальные. Это другой уровень и другой настрой. К сожалению, когда их оппоненты – серьезные, сильные команды, это сказывается.  Ведь «Сельта» и с «Реалом» сыграла, и с другими соперниками… Для нас поединок будет сложный, хотя, с моей точки зрения, наши футболисты сильнее, но какими будут командные действия – это другой вопрос.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 16.02.2017 12:09
    0
    з Морозовим в унісон виють... вечір покаже! ШД - удачі!
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