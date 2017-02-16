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Александр СЕВИДОВ: «Цели Ильичевца не изменятся»

Наставник «Ильичевца» - о задачах команды на вторую часть сезона

  • 16.02.2017 11:40
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ФК Ильичевец. Александр Севидов
© ФК Ильичевец. Александр Севидов
Представители «Ильичевца» рассказали о своих амбициях.
 
Александр Севидов, тренер:
 
- Наши цели не изменятся. Мы находимся на первом месте. Просто не люблю загадывать и смотреть вперед, зная, что может происходить в футболе в нашей стране. Борьба весной будет не просто ожесточенная – жестокая, на мой взгляд. Еще рано о чем-либо говорить. Но я надеюсь, что те футболисты, которые к нам пришли, помогут нам выполнить поставленную задачу.
 
Артур Новотрясов:
 
- Надо сначала занять первое место в Первой лиге. Думаю, через 10 игр команда выйдет в Премьер-лигу, и там будем показывать свое мастерство. У нас хороший коллектив, хороший тренер. Должны выйти в элиту без проблем.
 

Источник — ТК Футбол

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