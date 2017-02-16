Александр СЕВИДОВ: «Цели Ильичевца не изменятся»

Представители «Ильичевца» рассказали о своих амбициях.

Александр Севидов, тренер:

- Наши цели не изменятся. Мы находимся на первом месте. Просто не люблю загадывать и смотреть вперед, зная, что может происходить в футболе в нашей стране. Борьба весной будет не просто ожесточенная – жестокая, на мой взгляд. Еще рано о чем-либо говорить. Но я надеюсь, что те футболисты, которые к нам пришли, помогут нам выполнить поставленную задачу.

Артур Новотрясов:

- Надо сначала занять первое место в Первой лиге. Думаю, через 10 игр команда выйдет в Премьер-лигу, и там будем показывать свое мастерство. У нас хороший коллектив, хороший тренер. Должны выйти в элиту без проблем.