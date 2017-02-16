Твердый шаг в следующий раунд: Шахтер в Виго побеждает Сельту

В 20.00 по киевскому времени в испанском городе Виго литовский арбитр Гедиминас Мажейка дал свисток к началу матча «Сельта» – «Шахтер», и это означало, что футбольный 2017 год для Украины официально стартовал. С чем, пользуясь случаем, Sport.ua всех и поздравляет!

Приезд лидера чемпионата Украины, так триумфально преодолевшего групповой этап Лиги Европы, не вызвал ажиотажа в Галисии, и стадион «Балаидос» был заполнен едва ли наполовину. Спокойная обстановка на трибунах полностью соответствовала и спокойному началу матча, когда чуть большую активность выказали хозяева поля. На 8-й минуте после углового Гвидетти оказался на ударной позиции на линии вратарской, но оборона «Шахтера» сработала синхронно, оставив шведского форварда «Сельты» вне игры. «Горняки» в качестве ответной меры предприняли несколько попыток перейти в атаку через Исмаили на левом фланге, но они были, скорее, похожи на прощупывание, где же у соперника может быть тонко. На исходе четверти часа игры, казалось, «Шахтер» все взял под свой контроль, но соперник воспользовался разреженностью на левом фланге обороны гостей, и свою атаку завершил резким рывком Бонгонда в штрафную, который завершился ударом выше ворот.

Дабы избежать подобного впредь «Шахтер» поступил очень просто. Мяч был взят под надежный контроль, и испанцы вынуждены больше думать не об организации атак, а о том, как бы вернуть кожаный снаряд себе. Ценой больших усилий хозяева заработали штрафной у ворот «горняков», и через несколько секунд выяснилось, что на свою беду. После навеса в штрафную, куда галисийцы пришли большими силами, последовал вынос мяч, реактивная контратака, в которой Марлос с полполя побежал на рандеву с Альваресом, обыграл голкипера, пробил, но угодил в пятую точку Бонгонда – на добивание очень своевременно успел Бланко-Лещук, и помешать поразить пустые ворота уже было некому. Первая атака, первый удар по воротам – и «Шахтер» впереди 1:0.

Все было тихо, мирно в ближайшие несколько минут, как неожиданно Исмаили неосмотрительно отбросил мяч назад, и вблизи штрафной «Шахтера» стало жарко. Остановить из ничего возникшую атаку «Сельты» удалось лишь ценой штрафного, после которого Ронкалья головой подрезал мяч, но тот полетел мимо ворот. Тем не менее, именно после этого у «Сельты» словно открылось второе дыхание, и «горняки» где умением, а где и числом вынуждены были сдерживать соперника. На его огромное желание сравнять счет не повлиял еще один провал в центральной зоне, позволивший Фреду вывалиться один на один с Альваресом, но игрок «Шахтера» запутался в мяче, в итоге наткнувшись на вратаря. «Сельта» вынуждена была цепляться за любую возможность обострить ситуацию у ворот Пятова, и такая представилась на 41-й минуте. Васс при исполнении штрафного долго прилаживался и прицеливался, но сильнейшим ударом запустил мяч намного выше ворот.

Первый тайм завершился для «Шахтера» совершенно ненужной желтой карточкой Тайсона, который в резкой форме зачем-то пытался убедить Мажейку, что тот не прав, не зафиксировав фол в тот момент, когда у бразильца пытались отобрать мяч. Не ушел без горчичника на перерыв и Дарио Срна, всё за то же – за разговоры с арбитром.

Единственной заменой в перерыве стал выход Коваленко вместо Дентиньо, но это был вынужденный ход со стороны Фонсеки – бразилец незадолго до перерыва получил болезненное повреждение.

Длительное владение мячом «горняками» и в первые минуты второго тайма было огромной проблемой для «Сельты». Кроме того, что отнимало силы, это не могло не нервировать испанцев, что не способствовало качественному ведению игры. Дважды «Шахтер» мог наказывать соперника в контратаках, но в первом случае уверенно сыграл Альварес, перехвативший прострел слева во вратарскую, а во втором – все испортил неудобный пас Марлоса на Срну, после которого капитан «горняков» просто не успевал догнать мяч.

Не имея против «Шахтера» никаких шансов в комбинационной игре, хозяева получали их при стандартных положениях. Следовали навесы в штрафную, а уже там навязывалась борьба в лучших традициях британского футбола. В ходе одной из атак последовала скидка на Кабрала, но тот пробил выше ворот. Вскоре Ордец не лучшим образом в штрафной отбил мяч головой, и Гвидетти из-под Пятова в падении пробил по воротам – получилось очень неточно. В течение последующих нескольких минут головной болью «Сельты» стал Тайсон, своими рывками «посадивший» на карточки одного за другим Радойю и Васса.

Аргентинский наставник «Сельты» Эдуардо Бериццо попытался повлиять на ситуацию заменами, но выходы Систо, а чуть позже Хосабеда кардинально ход событий на поле не меняли. Однако, как это мы не раз видели в матчах с участием наших клубов, по мере приближения завершения основного времени, игра все ближе и ближе подбиралась к владениям Пятова. А тут еще и усталость давала о себе, что привело к карточкам Малышева и Ракицкого. Тут уже как-то Фонсеке нужно было вносить коррективы, и, как результат, набегавшегося Тайсона заменил Бернард.

При минимальном преимуществе гостей вполне вероятной могла бы быть нервная концовка, но её удалось избежать. «Горняки», когда мяч был у них, очень старались им дорожить, и это получалось очень неплохо. «Свежий» Бернард легко затаскивал мяч на половину хозяев, а там уже все шло на то, чтобы «убивать» время. Навал же испанцев уже в заключительные минуты компенсированного времени ни к чему опасному у ворот Пятова не привел.

0:1 – заявка «Шахтера» на выход в 1/8 финала плей-офф, но это тот счет, который оставляет шансы и «Сельте». Все решится 23 февраля в Харькове в ответной игре.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



«Сельта» – «Шахтер» – 0:1 (0:1)

«Сельта»: Серхио Альварес Конде, Густаво-Даниэль Кабрал, Даниэль Васс, Уго Мальо, Факундо Ронкалья, Хонни Кастро, Педро-Пабло Эрнандес, Тео Бонгонда (Пионе Систо, '58), Неманья Радойя (Хосабед Санчес, '74), Джон Гвидетти (Джузеппе Росси, '84), Яго Аспас

«Шахтер»: Андрей Пятов, Иван Ордец, Исмаили, Максим Малышев, Ромеро Марлос (Марсио Азеведо, '93), Ярослав Ракицкий, Тайсон (Бернард, '84), Дентиньо (Виктор Коваленко, '46), Дарио Срна, Фред, Густаво Бланко-Лещук

Арбитр: Гедиминас Мажейка (Литва)

Густаво Бланко-Лещук, 26. Густаво Бланко-Лещук, 26.

Неманья Радойя, 67. Даниэль Васс, 71. Яго Аспас, 75. - Иван Ордец, 40. Дарио Срна, 45. Тайсон, 46. Максим Малышев, 75. Ярослав Ракицкий, 81. Неманья Радойя, 67. Даниэль Васс, 71. Яго Аспас, 75.- Иван Ордец, 40. Дарио Срна, 45. Тайсон, 46. Максим Малышев, 75. Ярослав Ракицкий, 81.

Удары (в створ): 6 (0) – 4 (1).

Угловые: 7 – 0.

Офсайды: 2 – 0.