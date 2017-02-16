Украинские арбитры поработали над определением оффсайда

Програма третього дня турецького збору передбачала спільну лекцію, присвячену сучасним вимогам ФІФА, УЄФА та ФФУ щодо командної роботи арбітрів та асистентів під час визначення офсайду. Протягом поточного заняття Куратор системи арбітражу у професіональному футболі України П’єрлуїджі Колліна та інструктор ФІФА Джованні Стеванато акцентували свою увагу на важливості взаємодії між офіційними особами матчу.

Після обіду арбітри та асистенти знову поділилися на групи: перші вивчали сучасне трактування та вимоги ФІФА, УЄФА та ФФУ щодо ситуацій, пов’язаних з серйозними порушеннями правил гри та агресивною поведінкою, а також прийняття рішень відносно епізодів у штрафному майданчику. Асистенти ж отримували практичні поради від Джованні Стеванато стосовно втручання у гру.

Група українських арбітрів у складі Анатолія Абдули, Євгена Арановського, Семена Шлончака та Олега Плужника працювала на товариському матчі ФК «Шахтар» (Білорусь) – Жальгіріс (Литва).

Таким чином, половина зборів українських арбітрів у турецькому Белеку вже позаду. Голова комітету арбітрів Лучано Лучі поділився своїми враженнями від збору та підвів проміжні підсумки.

«Зараз ми на екваторі, позаду половина збору, тому я можу давати перші оцінки. Всі працюють інтенсивно і дуже серйозно підходять до занять як на полі, так і під час теоретичних занять. Із того, що я бачу, можна сказати, що арбітри готові, тому я задоволений. Ми раді тому факту, що змогли фізично відновити арбітра Вакса і асистента Беккера, у яких 24 січня, під час здачі тесту ФІФА, були певні фізичні проблеми. На наступному тижні вони знову візьмуть участь у здачі додаткової тестувальної сесії, для того, щоб бути готовими до початку сезону. Бойко працює окремо у тренажерному залі та басейні, аби залікувати стару травму. У суботу зранку проведемо кінцеву перевірку – тест «Йо-Йо». Проте, на мою думку, арбітри вже готові до роботи на матчах. В порівнянні з минулими роками значно менше товариських ігор – це пов’язано з тим, що окрім нашої групи арбітрів, в Туреччині зараз чимало подібних груп, але у нас йде постійна ротація, тому усі мають практику», - зазначив Лучі.