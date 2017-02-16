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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Будем счастливы, если Зозуля вернется»

Наставник «Днепра» прокомментировал возможный трансфер форварда «Бетиса»

  • 16.02.2017 11:19
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Днепр» Романа Зозули.
 
- Любой тренер будет рад видеть в своей команде игрока такого калибра, как Роман Зозуля. И другой немаловажный момент – это то, что он прекрасный человек и лидер, который сейчас просто необходим «Днепру», потому что у нас в команде все-таки доминирует молодежь. Руслан Ротань и Сергей Кравченко – это слишком мало для того, чтобы чувствовать какую-то уверенность, поэтому нашим молодым ребятам нужен лидер и в атаке. Она у нас полностью состоит из молодых ребят, и нужен кто-то более опытный. Если все то, что говорят, правда, и все получится – мы будем просто счастливы.
 

Источник — ТК Футбол

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