Сергей РАФАИЛОВ: «Поле Славутич Арены будет готово к матчу с Динамо»

Уже совсем скоро возобновляется украинский чемпионат. 25-го февраля «Заря» примет «Динамо» на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье. Каково сейчас состояние футбольного поля главной спортивной арены города и как проходит подготовка к матчу рассказал генеральный директор ФК «Заря» Сергей Рафаилов.

- Зима этого года, в отличие от других лет, выдалась снежной и морозной. Да и чемпионат Украины не возобновлялся так рано. Обычно игры начинались в марте. Сейчас же мы сыграем уже в конце февраля.

Снега выпало очень много. Морозы вы все тоже знаете какие были. Даже сегодня ночью температура опускалась до минус восьми градусов. Но днём стоит солнечная погода.

На «Славутич Арене» силами работников стадиона ведутся серьёзные работы. Убирается снег. Не только с самого поля, но и непосредственно с трибун и территории стадиона. Большую помощь оказывает город. По решению городских властей была предоставлена техника и думаю, за сегодня основная часть снега будет вывезена.

Что касается поля, то включён подогрев. Замечу, что удовольствие это не дешёвое. Сутки работы подогрева на стадионе – 50 000 гривень. Плюс минус. В зависимости от температуры воздуха. Теплоноситель, который заложен в систему подогрева полностью прогрелся. Его температура до 20-ти градусов.

Синоптики прогнозируют плюсовые температуры в Запорожье уже с выходных. Никаких сомнений в том, что поле будет готово к матчу с «Динамо» ни у меня, ни у наших агрономов, ни у руководства стадиона нет. Оно будет готово к игре. Понятно, что после зимы газон будет не совсем ярким и красивым, но то, что он будет безопасным – это факт.