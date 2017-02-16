Артем ФРАНКОВ: «Карпаты воюют против ФФУ»

Член исполкома ФФУ Артем Франков поделился своим мнением о скандальной ситуации с долговыми обязательставами «Карпатами» перед одним из бывших своих игроков и попытками львовского клуба продавить в футболе свои понятия, отказываясь подчиняться решению Федерации футбола Украины.

«О „Карпатах“, которые не дают скучать. Можно было бы даже посмеяться, если бы всё это не грозило весьма печальными последствиями. Не важно, что экс-игрока „Карпат“, вокруг долга которому весь сыр-бор, зовут Владимир Гудыма — все давно забыли, кто он такой и в чем суть конфликта. Не важен размер суммы задолженности — 73 800 долларов США... Да хоть 80 тысяч. Важны четыре вещи: 1) Палата по разрешению споров ФФУ приняла решение в пользу Гудымы и обязала клуб расплатиться; 2) КДК штрафовал „Карпаты“ и закрывал им трансферное окно за невыполнение решения ППРС; 3) „Карпаты“ обратились в суд общей юрисдикции — а именно Франковский (как звучит-то!) районный суд г. Львова; 4) тот полностью удовлетворил иск клуба и снял с него все санкции, а также долги.

Всё это сводится к одному: „Карпаты“ грубейшим образом нарушили одно из главных правил организации футбола — решение всех вопросов только в футбольных и, максимум, в спортивной инстанции (Лозаннском арбитражном суде, который КАС). В таком случае предупреждают: ребята, либо вы немедленно прекратите ЭТО, либо будете играть в футбол внутри своего клуба. Именно так», — написал Франков в редакционке свежего номера журнала «Футбол».

«Обычно в таких случаях хор болельщиков нервно восклицает — как же так, футбол представляет собой государство в государстве, это значит, что он не подчиняется законам страны! Подчиняется. Если футболист украдет у товарища в раздевалке кошелек, то он будет преследоваться по обыкновенному уголовному законодательству. Если нападет на кого-то на улице и нанесет побои средней тяжести — аналогично. Даже если он сыграет в договорняке — есть вариант попасть в совершенно не футбольную инстанцию. Это я к тому веду, что есть перечень дел, которые заведомо рассматриваются исключительно футбольными инстанциями, и тяжбы между игроками и клубами полностью укладываются в этот перечень. Равно как и любые дисциплинарные взыскания — а то рано или поздно найдется умник, который оспорит во Франковском или Шевченковском суде дисквалификацию за прямую красную карточку и т.д.

В остальном — да, футбол являет собой замкнутый мир со своими правилами и законами. Но тут ведь какое дело: не хочешь — не вступай, играй себе во дворе да с непризнанными сборными вроде Турецкого Кипра, Окситании и Крыма! Никто „Карпаты“ силком в Премьер-лигу, которая связана с ФФУ, а через нее — с УЕФА и ФИФА строгим договором, не тянул. Львовский же клуб, который как минимум в плане отношений с футболистами и без того пользуется самой скандальной репутацией в стране, пытается продавить в футболе сугубо свои понятия, свое видение отношений.

Что ж, флаг в руки, волна навстречу. Вообще-то, налицо война клуба против ФФУ. Помнится, не так давно кто-то в Португалии так выступал. Окоротили довольно быстро, хотя, конечно, местной федерации футбола пришлось попотеть — чтобы и задачу решить, и клуб сохранить. Получилось», — резюмировал Франков.