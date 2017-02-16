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Бензема стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов

Гол в ворота «Наполи» позволил французскому форварду опередить Тьерри Анри

  • 16.02.2017 10:46
  • 671 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Реал Мадрид. Карим Бензема (справа)
© ФК Реал Мадрид. Карим Бензема (справа)

Гол, забитый 29-летним форвардом «Реала» Каримом Бензема на 19-й минуте матча с «Наполи» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, стал для игрока 51-м в турнире.

Таким образом, Бензема поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю соревнований, опередив Тьерри Анри, на счету которого 50 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов:

1. Криштиану Роналду – 95 голов;
2. Лионель Месси – 93 гола;
3. Рауль – 71 гол;
4. Руд ван Нистелрой – 56 голов;
5. Карим бензема – 51 гол;
6. Тьерри Анри – 50 голов;
7. Альфредо ди Стефано – 49 голов;
8. Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович – по 48 голов;
9. Эйсебио, Филиппо Индзаги – по 46 голов;
10. Дидье Дрогба – 44 гола.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    roma-rio777
      roma-rio777, 16.02.2017 11:36
    0
    за реал играет,пасы вылажуют..чего не забивать)
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