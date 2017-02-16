Бензема стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов

Гол, забитый 29-летним форвардом «Реала» Каримом Бензема на 19-й минуте матча с «Наполи» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, стал для игрока 51-м в турнире.

Таким образом, Бензема поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю соревнований, опередив Тьерри Анри, на счету которого 50 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов:

1. Криштиану Роналду – 95 голов;

2. Лионель Месси – 93 гола;

3. Рауль – 71 гол;

4. Руд ван Нистелрой – 56 голов;

5. Карим бензема – 51 гол;

6. Тьерри Анри – 50 голов;

7. Альфредо ди Стефано – 49 голов;

8. Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович – по 48 голов;

9. Эйсебио, Филиппо Индзаги – по 46 голов;

10. Дидье Дрогба – 44 гола.