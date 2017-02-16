Сергей МОРОЗОВ: «Уровень игроков Шахтера выше, чем у Сельты»

Сергей Морозов отметил, что преимущество «Шахтера» над «Сельтой» заключается в подборе футболистов.

«И «Шахтер», и «Сельта» — это команды, которые любят контролировать мяч, — говорит эксперт Сергей Морозов. — Скорее всего, испанцы за счет прессинга попытаются лишить дончан преимущества, на стороне «Сельты» игровая практика, но «Шахтер» изменил программу подготовки, чтобы улучшить функциональное состояние и быть с соперником на равных. Вместе с тем у горняков уровень игроков получше».

«Не исключено, что дебютирует Бланко-Лещук. Он хорошо выглядел на сборах, много забивал. К тому же у него в «Карпатах» не было таких опытных подносчиков снарядов. Думаю, «Шахтер» в первом матче устроит результативная ничья, это будет неплохой задел».