Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей МОРОЗОВ: «Уровень игроков Шахтера выше, чем у Сельты»

Но на стороне испанского клуба обилие игровой практики, считает специалист

  • 16.02.2017 10:34
  • 19 просмотров
  • 0 комментария
Метки
footballua.tv. Сергей Морозов
© footballua.tv. Сергей Морозов

Сергей Морозов отметил, что преимущество «Шахтера» над «Сельтой» заключается в подборе футболистов.

«И «Шахтер», и «Сельта» — это команды, которые любят контролировать мяч, — говорит эксперт Сергей Морозов. — Скорее всего, испанцы за счет прессинга попытаются лишить дончан преимущества, на стороне «Сельты» игровая практика, но «Шахтер» изменил программу подготовки, чтобы улучшить функциональное состояние и быть с соперником на равных. Вместе с тем у горняков уровень игроков получше».

«Не исключено, что дебютирует Бланко-Лещук. Он хорошо выглядел на сборах, много забивал. К тому же у него в «Карпатах» не было таких опытных подносчиков снарядов. Думаю, «Шахтер» в первом матче устроит результативная ничья, это будет неплохой задел».

Источник — Вести

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.