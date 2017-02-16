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Сергей КРИВЦОВ: «Сельта играет в неудобный футбол»

Защитник «Шахтера» поделился мнением об испанской команде

  • 16.02.2017 10:31
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ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Игрок «Шахтера» Сергей Кривцов поделился ожиданиями от игры «горняков» против «Сельты».

- «Сельта» – это атакующая команда с хорошим нападением, которая очень хорошо прессингует на половине поля соперника и играет в неудобный футбол для других команд.

Они выбирают тактику вне зависимости от того, как играет соперник, просто правый защитник может оказаться на позиции левого, если его оппонент уйдет в эту зону. В этом заключается главная задача игроков «Сельты». 

Источник — ТК Футбол

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