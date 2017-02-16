Сергей КРИВЦОВ: «Сельта играет в неудобный футбол»

Игрок «Шахтера» Сергей Кривцов поделился ожиданиями от игры «горняков» против «Сельты».

- «Сельта» – это атакующая команда с хорошим нападением, которая очень хорошо прессингует на половине поля соперника и играет в неудобный футбол для других команд.

Они выбирают тактику вне зависимости от того, как играет соперник, просто правый защитник может оказаться на позиции левого, если его оппонент уйдет в эту зону. В этом заключается главная задача игроков «Сельты».