Игроки Барселоны разочарованы в Луисе Энрике

Ведущие футболисты «Барселоны» не верят в успех своей команды с Луисом Энрике и считают, что он уйдет по окончании сезона.
«Ключевые игроки клуба разочарованы в нем. Они не видят в нем человека, который способен решить текущие проблемы команды. Они не верят в него», — сообщает Football Espana.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.