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Игроки Барселоны разочарованы в Луисе Энрике

Ключевые игроки «Барселоны» не хотят больше работать с Луисом Энрике

  • 16.02.2017 10:24
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Метки
ФК Барселона. Луис Энрике
© ФК Барселона. Луис Энрике
Ведущие футболисты «Барселоны» не верят в успех своей команды с Луисом Энрике и считают, что он уйдет по окончании сезона.
 
«Ключевые игроки клуба разочарованы в нем. Они не видят в нем человека, который способен решить текущие проблемы команды. Они не верят в него», — сообщает Football Espana.
 

Источник — Sport.ua

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