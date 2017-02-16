Игроки Барселоны разочарованы в Луисе Энрике

Ведущие футболисты «Барселоны» не верят в успех своей команды с Луисом Энрике и считают, что он уйдет по окончании сезона.

«Ключевые игроки клуба разочарованы в нем. Они не видят в нем человека, который способен решить текущие проблемы команды. Они не верят в него», — сообщает Football Espana.